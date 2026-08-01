گزارش‌های رسانه‌ها در آمریکا حاکی از آن است که حدوداً ۳۰ شبکه آبرسانی در ایالت مینه‌سوتا در آمریکا، در روزهای یکشنبه و دوشنبه گذشته هدف حملات سایبری قرار گرفتند. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که شیوه انجام حملات به شکلی بوده که نشانه‌های آشکاری از فعالیت یک گروههکری مورد حمایت ایران را می‌توان از آن استنباط کرد. رادیو فردا، ارزیابی اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، ساکن فرانسه را جویا شده است.