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پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۲:۰۵

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عراق، نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای

عراق، نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای
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عراق، نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای

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تحولات چند روز گذشته، عراق را بار دیگر در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای قرار داده است؛ جایی که دولت بغداد از یک سو می‌کوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشینگتن و ریاض دور نگه دارد و از سوی دیگر، گروه‌های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن می‌گویند. این موضع، در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافق‌های امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده‌شدن درگیری‌ها به داخل عراق، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت عراق هنوز قادر است میان تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خود با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کند، یا این معادله وارد مرحله‌ای تازه شده است؟ این پرسش را با فرزین کرباسی، تحلیل‌گر مسائل عراق و منطقه، در میان گذاشته‌ایم.

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