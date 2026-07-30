تحولات چند روز گذشته، عراق را بار دیگر در نقطه تلاقی رقابت‌های منطقه‌ای قرار داده است؛ جایی که دولت بغداد از یک سو می‌کوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشینگتن و ریاض دور نگه دارد و از سوی دیگر، گروه‌های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن می‌گویند. این موضع، در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافق‌های امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده‌شدن درگیری‌ها به داخل عراق، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت عراق هنوز قادر است میان تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خود با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کند، یا این معادله وارد مرحله‌ای تازه شده است؟ این پرسش را با فرزین کرباسی، تحلیل‌گر مسائل عراق و منطقه، در میان گذاشته‌ایم.