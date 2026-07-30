عراق، نقطه تلاقی رقابتهای منطقهای
تحولات چند روز گذشته، عراق را بار دیگر در نقطه تلاقی رقابتهای منطقهای قرار داده است؛ جایی که دولت بغداد از یک سو میکوشد خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشینگتن و ریاض دور نگه دارد و از سوی دیگر، گروههای مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن میگویند. این موضع، در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافقهای امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیدهشدن درگیریها به داخل عراق، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت عراق هنوز قادر است میان تعهدات منطقهای، فشار گروههای مسلح و روابط خود با عربستان و آمریکا تعادل برقرار کند، یا این معادله وارد مرحلهای تازه شده است؟ این پرسش را با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، در میان گذاشتهایم.
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