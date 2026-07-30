در حالی که موج اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد، بالاخره نخستین نشانه از عقب‌نشینی حکومت در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی دیده شد. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پس از دو هفته اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، مقام‌های جمهوری اسلامی وعده داده‌اند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر در این زندان را به‌طور موقت متوقف کنند. آیا این توقف موقت را می‌توان نشانه اثرگذاری فشارهای مدنی و افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها دانست، یا صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی است؟ پاسخ این پرسش را از حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان ساکن هلند، بشنوید.