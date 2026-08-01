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فرزین ندیمی: روش‌های ایران و آمریکا برای مذاکرات و دیپلماسی می‌تواند خطرناک باشد

فرزین ندیمی: روش‌های ایران و آمریکا برای مذاکرات و دیپلماسی می‌تواند خطرناک باشد
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فرزین ندیمی: روش‌های ایران و آمریکا برای مذاکرات و دیپلماسی می‌تواند خطرناک باشد

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در حالیکه بحران، تنش و حملات گاه به گاه ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر همچنان ادامه دارد و در صدر اخبار جهان است، اما برخی بر این باور هستند که نوع اقدامات نظامی هر دو کشور بیشتر فرستادن پیام به طرف مقابل را تداعی می‌کند. چرا که نه درگیری نظامی تمام عیار است و نه آتش بس. ضمن اینکه مذاکرات، همزمان با تهدید ها و هشدارهای طرفین به یکدیگر نیز به طور روزمره در جریان است. تا چه حد این پیام رسانی به طرف مقابل می‌تواند برداشت درستی باشد؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در موسسه واشینگتن، در گفتگو با رادیو فردا این پرسش پاسخ می دهد.

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