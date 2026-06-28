حذف تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در شبکه های اجتماعی با واکنش های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم را به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده‌سازی تیم مربوط دانستند. اما در این میان، برخی هم از فاکتورهایی مانند کم شانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با مصر گفته بود: این تیم نه تنها «بدشانس» بود بلکه «مظلوم» هم واقع شد. در گفتگو با دکتر طاهر زندی، عصب شناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا درباره ارزیابی او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده‌ایم.