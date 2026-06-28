تیم ملی فوتبال کانادا با گل دیرهنگام استفن اوستاکیو، آفریقای جنوبی را یک بر صفر شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی راه یافت.

اوستاکیو در وقت‌های تلف‌شده، پشت محوطه جریمه آفریقای جنوبی صاحب توپ شد و با شوتی محکم دروازه رونون ویلیامز را باز کرد تا نخستین دیدار مرحله حذفی جام جهانی با پایانی دراماتیک همراه شود.

آفریقای جنوبی که به نظر می‌رسید برای کشاندن بازی به وقت اضافه و شاید ضربات پنالتی برنامه‌ریزی کرده بود، در دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما نتوانست دروازه کانادا را باز کند.

در نیمه نخست، دو تیم محتاطانه بازی کردند و فرصت‌های زیادی خلق نشد. بهترین موقعیت کانادا پیش از پایان نیمه اول به دست آمد؛ جایی که ضربه سر مویز بومبیتو از روی خط دروازه برگشت داده شد و تلاش تاجون بوکانان نیز به رونون ویلیامز برخورد کرد.

کانادا در مرحله بعد روز چهارم ژوئیه در هیوستون با برنده دیدار هلند و مراکش روبه‌رو خواهد شد. جسی مارش، سرمربی کانادا، پس از بازی به بازیکنانش گفت که آنها با پایبندی به برنامه و نشان دادن شخصیت تیمی، «قهرمانان کانادا» شده‌اند.

در دیگر خبرهای جام جهانی، آرژانتین پس از صدرنشینی مقتدرانه در گروه خود، آماده دیدار با کیپ‌ورد در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی می‌شود. لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، با وجود پیروزی‌های قاطع برابر الجزایر، اتریش و اردن، هشدار داد که کیپ‌ورد حریفی آسان نخواهد بود.

کیپ‌ورد در مرحله گروهی با تساوی بدون گل برابر اسپانیا و تساوی ۲-۲ برابر اروگوئه شگفتی‌ساز شد.

آرژانتین که با شش گل لیونل مسی مرحله گروهی را پشت سر گذاشت، روز سوم ژوئیه در میامی به مصاف این تیم خواهد رفت. اسکالونی گفت تنها بازیکن غایب آرژانتین در دیدار قبلی کریستیان رومرو بود که برابر اتریش آسیب دیده بود.