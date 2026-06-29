برزیل با شکست دادن ژاپن در دقایق پایانی به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی راه یافت

تیم ملی فوتبال برزیل در یک بازی مهیج و دشوار در ورزشگاه شهر هیوستون و در حالی که تا دقایق پایانی در برابر ژاپن ۱-۱ مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه ۹۵ به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.

ژاپن در دقیقه ۲۹ و در پی اشتباه دانیلو مدافع برزیل، با شوت دیدنی کایشو سانو از پشت محوطه جریمه یک بر صفر پیش افتاد و در ادامه نیمه اول حملات برزیل به نتیجه نرسید.

با شروع نیمه دوم، برزیل بر شدت حملات خود اضافه کرد و در دقیقه ۵۶ به گل تساوی رسید؛ با ارسال یک توپ روی دروازه، کاسیمیرو، هافبک دفاعی برزیل، از فاصله نزدیک و با ضربه سر توانست زیون سوزوکی، دروازه‌بان آماده ژاپن، را تسلیم کند.

دقایقی بعد، وینیسیوس جونیور پس از یک حرکت انفرادی تماشایی، از داخل محوطه دروازه ژاپن را هدف قرار داد، اما توپ بعد از واکنش سوزوکی به تیر دروازه خورد و به گل تبدیل نشد.

با ادامه حملات برزیل، گابریل مارتینلی، مهاجم باشگاه آرسنال، در اواخر وقت تلف‌شده با ضربه‌ای دقیق از داخل محوطه جریمه گل دوم برزیل را به ثمر رساند.

فشار ملی‌پوشان ژاپنی در دقایق کوتاه باقی‌مانده نتیجه نداد و برزیل برنده بازی دوم دور یک شانزدهم نهایی جام جهانی شد.

برزیل که سابقه پنج بار قهرمانی در جام جهانی را دارد، در مرحله بعد، روز ۵ ژوئیه در نیوجرسی به مصاف برنده دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی میان ساحل عاج و نروژ خواهد رفت.