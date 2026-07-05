نروژ با درخشش هالند، برزیل را از جام جهانی حذف کرد

تیم ملی فوتبال نروژ با دو گل دیرهنگام ارلینگ هالند، برزیل را ۲ بر ۱ شکست داد و برای نخستین بار به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی راه یافت.

در این دیدار از مرحله یک‌هشتم نهایی که در ایست رادرفورد برگزار شد، برزیل بیشتر دقایق بازی تیم خطرناک‌تر میدان بود، اما در نهایت این نروژ بود که با درخشش ستاره خط حمله خود، یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های جام را رقم زد.

هالند که تا دقایق پایانی زیر فشار خط دفاعی برزیل قرار داشت، در دقیقه ۷۹ با ضربه سر دروازه آلیسون را باز کرد. او در دقیقه ۹۰ نیز روی پاس آندریاس شلدرپ گل دوم نروژ را زد تا شمار گل‌های خود در این رقابت‌ها را به هفت برساند.

با این دو گل، هالند در صدر جدول گلزنان جام جهانی با لیونل مسی و کیلیان امباپه برابر شد.

برزیل که پنج بار قهرمان جهان شده، با این شکست زودترین حذف خود از جام جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون را تجربه کرد. گل دیرهنگام نیمار از روی نقطه پنالتی در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم نیز نتوانست مانع حذف سلسائو شود؛ دیداری که ممکن است آخرین حضور این ستاره ۳۴ ساله در جام جهانی بوده باشد.

یکی از چهره‌های اصلی مسابقه اوریان نیلاند، دروازه‌بان نروژ، بود که چهار مهار داشت. او در دقیقه ۱۴ پنالتی برونو گیمارائس را با واکنشی دیدنی دفع کرد و در نیمه دوم نیز برابر چند موقعیت جدی برزیل ایستاد.

برزیل در دقیقه ۵۹ می‌توانست به گل برسد، اما اندریک، مهاجم ۱۹ ساله این تیم، تنها چند ثانیه پس از ورود به زمین، پاس عمقی عالی وینیسیوس جونیور را با ضربه‌ای بی‌دقت از دست داد.

نروژ در دقایق پایانی ورق را برگرداند. شلدرپ ابتدا در دقیقه ۷۵ آلیسون را وادار به واکنش کرد و چند دقیقه بعد با ارسالی بلند از سمت چپ، هالند را صاحب موقعیت کرد؛ مهاجم نروژ نیز بالاتر از گابریل ماگالائس ضربه سر زد و توپ را به گوشه دروازه فرستاد.

ده دقیقه بعد، همین دو بازیکن گل دوم را ساختند. شلدرپ از سمت چپ توپ را برای هالند فرستاد و او پس از کنترل، با ضربه‌ای زمینی و پای راست دروازه برزیل را باز کرد.

نروژ اکنون در مرحله یک‌چهارم نهایی در میامی گاردنز به مصاف برنده دیدار مکزیک و انگلیس خواهد رفت.

این پیروزی همچنین روند جالب تقابل‌های نروژ و برزیل در جام جهانی را حفظ کرد؛ نروژ اکنون در هر دو بازی خود برابر برزیل در جام جهانی پیروز شده است. پیروزی قبلی این تیم در سال ۱۹۹۸ و در مرحله گروهی رقم خورده بود.

ترامپ برای لغو محرومیت ستاره آمریکا با فیفا تماس گرفت؛ اعتراض شدید بلژیک

فیفا اعلام کرد محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و او می‌تواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی برابر بلژیک بازی کند؛ تصمیمی که پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، جنجال‌برانگیز شده است.

بالوگان در پی دریافت کارت قرمز مستقیم در بازی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، طبق مقررات فیفا باید یک جلسه محروم می‌شد. اما فیفا بدون ارائه توضیح مشخص اعلام کرد این محرومیت تعلیق شده و فقط در صورت تکرار خطای مشابه طی یک سال آینده اجرا خواهد شد.

دو منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفتند ترامپ شخصاً از اینفانتینو خواسته بود محرومیت بالوگان بازبینی شود. ترامپ نیز در شبکه تروث سوشال از فیفا به‌دلیل آنچه «اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ» خواند، تشکر کرد.

فدراسیون فوتبال بلژیک این تصمیم را «شگفت‌آور» و در تضاد مستقیم با مقررات فیفا دانست و اعلام کرد همه گزینه‌ها را برای دفاع از اصل بازی جوانمردانه بررسی می‌کند. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، با کنایه گفت گویی پنجم ژوئیه در جام جهانی به «روز دروغ اول آوریل» تبدیل شده است.

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آمریکا، از تصمیم فیفا دفاع کرد و گفت خطای بالوگان عمدی نبود و کارت قرمز از ابتدا نباید داده می‌شد. کریستین پولیسیچ نیز بازگشت بالوگان را «تقویت» بزرگی برای آمریکا خواند.

بالوگان با سه گل زده از مهره‌های اصلی آمریکا در این رقابت‌ها بوده و حضور او در دیدار دوشنبه مقابل بلژیک در سیاتل، برای میزبان مشترک جام جهانی اهمیت زیادی دارد.

کی‌روش پس از سه ماه از سرمربیگری غنا کناره‌گیری کرد

کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال غنا، پس از حذف این تیم از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

کی‌روش ۷۳ ساله که پنجمین حضور پیاپی خود در جام جهانی را تجربه می‌کرد، در ماه آوریل و تنها ۷۲ روز پیش از آغاز مسابقات جانشین اوتو آدو شده بود.

او روز یکشنبه در اینستاگرام نوشت که این مسیر را «با افتخار» به پایان می‌رساند، اما همچنان از این‌که می‌شد به سطح بالاتری رسید، احساس نارضایتی دارد.

غنا در مرحله گروهی پاناما را شکست داد، مقابل انگلیس به تساوی رسید و برابر کرواسی شکست خورد، اما به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم گروه‌ها به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود کرد.

این تیم در نخستین مرحله حذفی با شکست یک بر صفر مقابل کلمبیا از جام جهانی کنار رفت.

کی‌روش، سرمربی پیشین تیم‌های ملی ایران، پرتغال و مصر، پیش از آغاز جام جهانی تنها در یک دیدار دوستانه هدایت غنا را بر عهده داشت.



