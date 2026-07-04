تیم ملی فوتبال مراکش در نخستین دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی قدرتمندانه، کانادا، یکی از سه میزبان تورنمنت، را سه بر صفر شکست داد و به مرحله بعدی صعود کرد.

این بازی روز شنبه ۱۳ تیر در شهر هیوستون آمریکا برگزار شد و نیمه اول آن بیشتر از موقعیت گل، شاهد خطاها و جریمه‌های شخصی بازیکنان بود.

مایکل اولیور، داور مسابقه، در نیمه نخست به شش بازیکن کارت زرد نشان داد که چهار نفر از آنها از تیم مراکش بودند؛ نیمه‌ای که بیشتر با خطاها و درگیری‌های فیزیکی همراه بود تا موقعیت‌های گلزنی.

در اوایل نیمه دوم عزالدین اوناحی، هافبک مراکش، در دقیقه ۵۰ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

کانادا که مهم‌ترین مسابقه تاریخ فوتبال خود را برگزار می‌کرد، برای زدن گل تساوی فشار زیادی وارد کرد، اما اوناحی با به ثمر رساندن دومین گل خود، سرانجام مقاومت شاگردان جسی مارش را شکست.

سفیان رحیمی، مهاجم تعویضی مراکش، نیز با آخرین ضربه مسابقه گل سوم را وارد دروازه کانادا کرد.

این نتیجه برای کانادا تلخ بود؛ تیمی که در نیمه نخست، مقابل بیش از ۶۸ هزار تماشاگر، عملکرد بهتری داشت و به دنبال خلق یک دستاورد تاریخی دیگر بود.

کانادا در شرایطی وارد این مسابقه شده بود که برای نخستین بار در تاریخ خود یک مسابقه در جام جهانی و سپس یک دیدار مرحله حذفی را برده و به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیده بود.

این تیم پیش از آغاز مسابقه شانس کمتری برای پیروزی داشت و هوادارانش نیز در ورزشگاه سرپوشیده هیوستون از نظر تعداد، بسیار کمتر از هواداران مراکش بودند.

مراکش که در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز کانادا را شکست داده بود، نیمه دوم را کاملاً متحول‌شده آغاز کرد و مزد برتری خود را با به ثمر رساندن سه گل گرفت.

این تیم که در جام جهانی ۲۰۲۲ به مرحله نیمه‌نهایی رسیده بود، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه خواهد رفت.