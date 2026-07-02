اسپانیا در یکی از بیدردسرترین مسابقات جام جهانی و در رقابتی که بیشتر شبیه یک تمرین تیمی بود، اتریش را پشت سر گذاشت و به مرحلۀ یکهشتم نهایی رسید.
در ساعات پایانی پنجشنبه یازدهم تیرماه تیمهای اسپانیا و اتریش در لسآنجلس مقابل هم قرار گرفتند.
دقایق نخست مسابقه کم و بیش پایاپای بود اما از اواسط نیمۀ اول، ماتادورها در زمین حریف خیمه زدند و پس از چندین حمله و ضربۀ پیاپی و زدن یک گل مردود، سرانجام در دقیقۀ ۳۶ روی پاس عمقی کوکورِیا و ضربۀ آرام و بغلپای میکل اویارزابال به گل اول خود رسیدند.
در ادامۀ نیمۀ اول برتری همچنان با اسپانیا بود و در دقیقۀ ۴۵، ضربۀ ایستگاهی الکس بائِنا پس از برخورد با تیر افقی دروازه به داخل زمین برگشت و پس از یک رفت و برگشت، مقابل پای لامین یامال، ستارۀ جوان اسپانیا قرار گرفت. ضربۀ یامال اما به بدن اشلاگِر دروازهبان اتریش برخورد کرد و گل نشد تا نیمۀ اول با همان تکگل به سود اسپانیا به پایان برسد.
در نیمۀ دوم هم اتریش عملاً حرفی برای گفتن نداشت و در دقیقۀ ۶۶، پدرو پورو مدافع پیشتاختۀ اسپانیا روی حرکت تمرینی و کمفشاری که کوکوریا پایهگذاری و الکس بائنا سانتر نهاییاش را ارسال کرد، با ضربۀ سر گل دوم ماتادورها را به ثمر رساند.
تا این مقطع از بازی در حالیکه اسپانیاییها برای دیکتهکردن برتری خود، فشار خاصی را متحمل نشده بودند، در عین حال ۶۷% مالکیت توپ و ۸ ضربۀ داخل چارچوب را به نام خود ثبت کرده بودند. این در حالی بود که اتریش حتی یک ضربۀ داخل چارچوب هم نداشت.
در دقیقۀ ۸۴ لامین یامال ضربۀ دیگری را راهی دروازۀ اتریش کرد که اینبار کاپیتان اتریش با خوشاقبالی توانست از روی خط دروازه آنرا دفع کند تا پای پدیدۀ اسپانیایی به گل باز نشود.
دو دقیقۀ بعد اما پاس عرضی و مورب کوکوریا بار دیگر اویارزابال را با دروازهبان اتریش تکبهتک کرد تا گل سوم سرخها یا «لا روخا» هم به سادگی هرچه تمامتر به ثمر برسد و ماتادورها در شبی که پیشکسوتانی همچون کارلِس پویول، فرناندو هییهرو و دابید بیا، در کنار لِئونور شاهزادۀ آستوریاس و ولیعهد اسپانیا و همینطور خاویر باردِم و پنهلوپه کروز ستارههای اسپانیایی هالیوود هم در ورزشگاه حضور داشتند، راهیابی به مرحلۀ یکهشتم نهایی را جشن بگیرند.
در رقابتی یکطرفه که یکی از کمکداورهایش هم مهبد بیگی داور سوئدی ایرانیتبار بود، اتریش تا آخر بازی هم نتوانست حتی یک ضربه به داخل چارچوب اسپانیا بزند و اونای سیمون، دروازهبان اسپانیا بیکارترین چهرۀ حاضر در زمین بود.
به این ترتیب اسپانیا باید دوشنبه شب در رقابتی که قطعاً با بازی امشب متفاوت خواهد بود، با برنده دیدار پرتغال و کرواسی روبرو شود؛ دیداری که تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد.