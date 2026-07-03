تیم ملی فوتبال مصر روز جمعه ۱۳ تیر (به وقت محلی) با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل استرالیا در ضربات پنالتی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.
این مسابقه که در وقتهای قانونی و اضافه با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، در نهایت با ضربه پنالتی تعیینکننده حسام عبدالمجید به سود مصر خاتمه یافت.
مصر در دقیقه ۱۳ با ضربه سر امام عاشور پیش افتاد، اما گل به خودی محمد هانی در دقیقه ۵۴ بازی را به تساوی کشاند. هانی پیشتر در تساوی ۱-۱ مصر برابر بلژیک نیز دروازه خودی را باز کرده بود و به این ترتیب به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در یک دوره جام جهانی دو گل به خودی به ثمر میرساند.
در ضربات پنالتی، بازیکنان مصر هر چهار ضربه خود را تبدیل به گل کردند. محمود صابر، رامی ربیعه، محمد صلاح و حسام عبدالمجید پنالتیهای مصر را به گل تبدیل کردند. ضربه محمد صلاح به شکل چیپ و به سبک پاننکا از وسط دروازه وارد گل شد.
استرالیا برای ضربات پنالتی، مت رایان، دروازهبان باتجربه خود را وارد میدان کرد، اما او نتوانست هیچیک از پنالتیهای مصر را مهار کند. در سوی دیگر، هری سوتار ضربه خود را از بالای دروازه به بیرون زد و لوکاس هرینگتون، بازیکن نوجوان استرالیا، توپ را به تیر افقی کوبید.
دو تیم پیش از این هرگز در مرحله حذفی جام جهانی به پیروزی نرسیده بودند. استرالیا در ابتدای مسابقه با ضربه کریستین ولپاتو تیر دروازه مصر را لرزاند، اما در مجموع مصر تیم خطرناکتری نشان داد.
مصر در وقتهای تلفشده نیمه دوم میتوانست کار را تمام کند، اما ضربه سر رامی ربیعه روی ارسال محمد صلاح را پاتریک بیچ، دروازهبان استرالیا، با واکنشی دیدنی مهار کرد. صلاح نیز در وقت اضافه یک فرصت دیگر را از دست داد و ضربهاش از بالای دروازه بیرون رفت.
مصر در مرحله یکهشتم نهایی روز سهشنبه به مصاف برنده دیدار آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، و کیپورد خواهد رفت.
مصر پس از مراکش دومین تیم آفریقایی است که از میان ۹ نماینده این قاره در مرحله یکشانزدهم نهایی، به جمع ۱۶ تیم پایانی راه یافته است.
کیپورد و غنا نیز هنوز امکان صعود دارند.