تیم ملی فوتبال اسپانیا با گل میکل مرینو در وقتهای تلفشده، پرتغال را یک بر صفر شکست داد و به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.
در دیدار مرحله یکهشتم نهایی که روز دوشنبه (بامداد سهشنبه ۱۶ تیر به وقت ایران) در ورزشگاه ایتیاندتی در نزدیکی دالاس برگزار شد، دو تیم در بیشتر دقایق بازی یکدیگر را مهار کردند و مسابقه تا آستانه کشیده شدن به وقت اضافه پیش رفت، اما مرینو که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شده بود، در دقیقه ۹۱ قفل بازی را شکست و اسپانیا را به جمع هشت تیم پایانی رساند.
این گل نتیجه یک ضربه آزاد سریع و پاس فران تورس به مرینو بود.
با این نتیجه، اسپانیا برای نخستین بار از جام جهانی ۲۰۱۰، سالی که قهرمان جهان شد، به مرحله یکچهارم نهایی رسید. این تیم روز جمعه در لسآنجلس با برنده دیدار بلژیک و آمریکا روبهرو خواهد شد.
مسابقه اسپانیا و پرتغال از ابتدا یکی از دیدارهای پرجاذبه مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی خوانده میشد، اما در عمل بازی کمموقعیتی بود و دو تیم کمتر توانستند دروازه حریف را بهطور جدی تهدید کنند.
در حضور ۷۰ هزار و ۶۴۹ تماشاگر در ورزشگاه سرپوشیده محل برگزاری مسابقات تیم دالاس کاوبویز، دیداری که روی کاغذ یکی از جذابترین بازیهای مرحله یکهشتم نهایی بود، در عمل کمتر از انتظار ظاهر شد. دو تیم همسایه با سابقهای طولانی در فوتبال اروپا، در حالی وارد میدان شدند که هر دو در این جام شکستناپذیر بودند.
اسپانیا با وجود دشواری بازی، بار دیگر دروازه خود را بسته نگه داشت و در این دوره از رقابتها هنوز گلی دریافت نکرده است.
پرتغال پس از دریافت گل در لحظات پایانی تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما آخرین ضربه این تیم با فاصلهای اندک از کنار دروازه بیرون رفت و سوت پایان، حذف شاگردان روبرتو مارتینس را قطعی کرد.
پیش از آغاز مسابقه نیز لحظهای احساسی در ورزشگاه رقم خورد؛ زمانی که تصویر سیاهوسفید دیوگو ژوتا، مهاجم فقید پرتغال، روی نمایشگر بزرگ ورزشگاه به نمایش درآمد.
حذف پرتغال همچنین میتواند نقطه پایان حضور کریستیانو رونالدو در جام جهانی باشد. او که پیشتر تأیید کرده بود این آخرین جام جهانیاش است، نتوانست در برابر خط دفاعی منظم اسپانیا تأثیرگذار ظاهر شود.
این مسابقه برای پرتغال و رونالدو پایانی تلخ داشت؛ کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال که اکنون در عربستان سعودی بازی میکند، پیش از مسابقه تأیید کرده بود این آخرین حضور او در بزرگترین صحنه فوتبال جهان خواهد بود.
روبرتو مارتینس در دقایق ۷۱ و ۸۳ دست به تعویضهای دوگانه زد، اما رونالدو را در زمین نگه داشت. با این حال، بازی همچنان محتاطانه و کمجرقه دنبال شد تا اینکه در نخستین دقیقه وقتهای تلفشده، فران تورس، دیگر بازیکن تعویضی اسپانیا، میکل مرینو را در موقعیت گل قرار داد و هافبک آرسنال با ضربهای آرام و حسابشده کار را تمام کرد؛ گلی که با کیفیت خود، در تضاد با بخش زیادی از جریان بسته و کمموقعیت مسابقه بود.
درخواست نمایندگان بریتانیا از فیفا برای تعویق محرومیت مدافع انگلیس پس از جنجال بالوگان
چند نماینده پارلمان بریتانیا با ورود به جنجال مربوط به لغو موقت محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم آمریکا، از فیفا خواستند همین رویه را درباره جرل کوانسا، مدافع انگلیس، نیز اعمال کند. کوانسا پس از دریافت کارت قرمز در پیروزی ۳ بر ۲ انگلیس برابر مکزیک با محرومیت خودکار یکجلسهای روبهروست و فدراسیون فوتبال انگلیس نیز در حال بررسی گزینههای خود برای اعتراض احتمالی است.
این موضوع پس از آن به یکی از جنجالهای اصلی جام جهانی تبدیل شد که دونالد ترامپ تأیید کرد درباره محرومیت بالوگان مستقیماً با جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تماس گرفته است. اینفانتینو گفته تصمیمگیری در این پرونده بر عهده نهادهای قضایی مستقل فیفا بوده، اما تعویق محرومیت بالوگان باعث طرح اتهامهایی درباره احتمال تأثیر فشار سیاسی بر روند انضباطی فیفا شده است.
نوآ لا و ملانی اون، دو نماینده حزب کارگر، در نامههایی جداگانه به اینفانتینو گفتند اگر فیفا محرومیت بالوگان را به تعویق انداخته، باید با کوانسا نیز رفتاری مشابه داشته باشد. کارولاین دایننیج، رئیس کمیته فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس عوام بریتانیا، نیز از فیفا خواست فوراً درباره مبنای تصمیم خود توضیح دهد و به ابهامها درباره مداخله سیاسی پاسخ دهد.
انگلیس قرار است روز شنبه در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی در میامی به مصاف نروژ برود.