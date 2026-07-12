تیم ملی فوتبال انگلیس با دو گل جود بلینگام، نروژ را پس از وقتهای اضافه ۲ بر ۱ شکست داد و به مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.
این دیدار شنبه در ورزشگاه هارد راک شهر میامی و در گرمای شدید برگزار شد. نروژ ابتدا با گل آندریاس شلدرپ پیش افتاد، اما بلینگام اندکی پیش از پایان نیمه نخست گل تساوی انگلیس را به ثمر رساند.
تربیورن هگم در نیمه دوم بار دیگر دروازه انگلیس را باز کرد، اما کمکداور ویدئویی پس از بازبینی صحنه، ارلینگ هالند را بهدلیل خطا مقصر شناخت و گل نروژ مردود اعلام شد تا بازی با نتیجه یک بر یک به وقتهای اضافه کشیده شود.
بلینگام در دقیقه ۹۳ گل دوم خود و گل پیروزی انگلیس را به ثمر رساند. این گل پس از آن وارد دروازه شد که اوریان نیلاند، دروازهبان نروژ، نتوانست شوت مورگان راجرز را بهطور کامل مهار کند.
انگلستان با این پیروزی برای چهارمین بار در تاریخ خود به مرحله نیمهنهایی جام جهانی رسید و روز چهارشنبه در آتلانتا به مصاف برنده دیدار آرژانتین و سوئیس خواهد رفت.
بازیکنان نروژ پس از پایان مسابقه بهشدت ناامید بودند، اما هالند با در آغوش گرفتن هری کین، صعود انگلیس را به کاپیتان این تیم تبریک گفت.