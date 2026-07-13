حملات اوکراین روسیه را به تعلیق کشتیرانی در دریای آزوف واداشت

به دنبال تداوم حملات پهپادی اوکراین به کشتی‌های روسی در دریای آزوف، گزارش‌ها حاکی از تعلیق کشتیرانی روسیه در این آبراه حیاتی برای این کشور است.

دریای آزوف یک آبراه حیاتی است که روسیه را از طریق تنگه کرچ به دریای سیاه و آب‌های بین‌المللی متصل می‌کند. این دریا برای مسکو از اهمیت اقتصادی و نظامی بالایی برخوردار است و از آن برای ارسال نفت، غلات و سایر محصولات مانند فولاد به بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کند.

به گزارش رویترز، روسیه از روز جمعه، ۱۹ تیرماه، کشتیرانی از طریق کانال دون آزوف را به حالت تعلیق درآورد. این کانال به شبکه رودخانه‌ای روسیه و دریای خزر متصل می‌شود. این مسیر صادراتی از طریق کرچ و تنگه بسفر در ترکیه عملاً مسدود شده است.

روبرت برودی، فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین، روز یک‌شنبه با اعلام حملات پهپادی تازه به سیزران، بندری استراتژیک در این کانال گفت ناوگان سایه مسکو که فرآورده‌های نفتی تحریم‌شده را به سراسر جهان منتقل می‌کند، «به طور قابل توجهی در حال کوچک شدن» است و دیگر نمی‌تواند از تنگه کرچ که دریای آزوف را به دریای سیاه متصل می‌کند، استفاده کند.

حملات اوکراین به این کانال باعث شده تا مسیر انتقال کالا و تجهیزات در منطقه متعلق به روسیه در حاشیه دریای خزر تحت تاثیر قرار گیرد.

اوکراین به طور سیستماتیک بخش زیادی از رادارها و پدافندهای ضدهوایی روسیه را نابود کرده است. این امر به کی‌یف امکان داده است تا مجموعه‌ای از حملات شدید دوربردی را به پالایشگاه‌های نفت روسیه انجام دهد، از جمله حمله‌ای که هفته گذشته در شهر اومسک در سیبری، در فاصله ۲۷۰۰ کیلومتری از خاک اوکراین، انجام داد. حملات اخیر اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه باعث کمبود شدید سوخت در این کشور شده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد ۳۴۲ پهپاد اوکراین را فقط در یک بازه زمانی ۱۲ ساعته از یک‌شنبه شب تا صبح دوشنبه سرنگون کرده است. به گفته مقام‌های روسیه، این حملات باعث کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۷ نفر دیگر شد.

روسیه نیز در مقابل به حملات موشکی و پهپادی به مناطق مختلف اوکراین از جمله زیرساخت‌های انرژی این کشور ادامه داده است.

وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که به زیرساخت‌های مورد استفاده برای محموله‌های نظامی نیروهای مسلح اوکراین حمله کرده و خساراتی را در بندر چورنومورسک اوکراین، نزدیک به اودسا، وارد کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که اهداف شامل زیرساخت‌های بندری مورد استفاده برای تخلیه محموله‌های نظامی، مخازن ذخیره سوخت و یک انبار مهمات بوده‌اند. همچنین اعلام کرد که نیروهایش به دو کشتی و یک کشتی کانتینری حمله کرده‌اند.

مسکو تهدید کرده است که جنگ بیش از چهار ساله خود با اوکراین را تشدید خواهد کرد، زیرا کی‌یف در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌های نفت و تانکرهای روسیه را هدف قرار داده و باعث کمبود شدید سوخت در داخل روسیه شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را بخشی از کارزاری برای مجبور کردن مسکو به پایان جنگ توصیف کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه همچنان بر تصرف دونباس شرقی اصرار دارد.

در همین حال قرار است متحدان اوکراین روز دوشنبه در پاریس برای مذاکره در مورد اعمال فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ دیدار کنند. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین با افزایش تمرکز واشینگتن بر جنگ با ایران در ماه‌های اخیر تقریبا متوقف شده است.