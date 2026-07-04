مقامهای روسیه و اوکراین اعلام کردند سنپترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، و مناطق اطراف آن بامداد شنبه ۱۳ تیر هدف حمله گسترده پهپادی اوکراین قرار گرفتند که در جریان آن یک بندر محلی و زیرساختهای نفتی هدف اصابت قرار گرفتند.
الکساندر بگلوف، فرماندار سنپترزبورگ، گفت این شهر شش میلیون نفری هدف یک حمله پهپادی «گسترده» قرار گرفته و پایانه نفتی شهر مورد اصابت واقع شده است. او افزود که این حمله هیچ تلفات جانی نداشته و «پیامدهای حمله» برطرف شده است.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد که سنپترزبورگ را احاطه کرده است، گفت یک پهپاد به منطقه بندر ویسوتسک، در حدود ۱۷۰ کیلومتری شمالغربی سنپترزبورگ در ساحل دریای بالتیک، اصابت کرده است. این بندر محل جابهجایی نفت، غلات، زغالسنگ و گاز طبیعی مایع (الانجی) است.
دروزدنکو گفت ۷۲ پهپاد بر فراز منطقه سرنگون شدهاند و در چندین شهرک خسارات جزئی به بار آمده است. با این حال، او دربارهٔ میزان خسارت واردشده به بندر ویسوتسک اطلاعاتی ارائه نکرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در پیامی در تلگرام نوشت: «نیروهای دفاعی اوکراین زیرساختهای نفتی بندری را که برای جنگ روسیه درآمدزایی میکند هدف قرار دادند و همچنین به کرونشتات، یک هدف مهم نظامی در فاصله بیش از ۸۵۰ کیلومتری از مرزهای دولتی اوکراین، حمله کردند.»
روسیه حمله به کرونشتات را تأیید نکرده است. کرونشتات یکی از پایگاههای اصلی نیروی دریایی در نزدیکی سنپترزبورگ است که اوکراین پیشتر نیز در حملهای در ماه ژوئن آن را هدف قرار داده بود.
اوکراین در سال جاری حملات خود به زیرساختهای انرژی روسیه را تشدید کرده و خسارات سنگینی به پالایشگاهها وارد آورده است؛ حملاتی که باعث کمبود بنزین در سراسر روسیه، در گستره ۱۱ منطقه زمانی این کشور، شده است.
خبرگزاری دولتی تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز شنبه اصلاحاتی در قانون مالیات را امضا و به قانون تبدیل کرد که هدف آن حمایت از بازار داخلی سوخت است؛ از جمله ارائه مشوقهای مالیاتی برای تولید سوخت با اکتان بالا از طریق فرایند اختلاط.
یک خبرنگار رویترز روز جمعه در شهر گاچینا در منطقه لنینگراد مشاهده کرد که صفهای طولانی در جایگاههای سوخت تشکیل شده و برخی از جایگاهها نیز کاملاً بدون سوخت مانده بودند.
یکی از ساکنان این شهر که در صف انتظار بود، به رویترز گفت: «ایستادن در صف بعد از ساعت کاری اصلاً خوشایند نیست.»
او افزود: «و بعد، چند روز دیگر دوباره باید در صف بایستم، چون دوباره بنزینم تمام خواهد شد.»
در دیگر نقاط، فرماندار منطقه بریانسک روسیه و فرماندار منصوب روسیه در کریمه اعلام کردند که حملات پهپادی در هر یک از این دو منطقه یک کشته بر جای گذاشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
در جنوب سنپترزبورگ، فرماندار منطقه پسکوف گفت که بیش از ۳۰ پهپاد طی شب سرنگون شدهاند. او از وارد آمدن خسارات جزئی و زخمی شدن چند نفر، از جمله در یک کارخانه در شهر ولیکیه لوکی، خبر داد.