حملات هوایی روسیه به اوکراین، ساعاتی پس از تماس ترامپ و پوتین، ۹ کشته برجای گذاشت

تنها چند ساعت پس از آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رهبر کرملین، به او گفت که می‌خواهد به پایان دادن به جنگ در اوکراین کمک کند، دست‌کم ۹ نفر در سراسر اوکراین در پی حملات هوایی روسیه کشته شدند.

ایگور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، روز دوشنبه ۲۵ خرداد گفت که حملات روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین در شمال‌شرق کشور، پنج امدادگر را کشته و دست‌کم پنج نفر دیگر را زخمی کرده است.

او در کانال تلگرامی خود نوشت: «در خارکیف، پنج نفر از نیروهای خدمات اضطراری دولتی در حالی که در حال مهار آتش‌سوزی ناشی از حملات مکرر روسیه بودند، کشته شدند. دست‌کم پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند».

مقام‌ها همچنین اعلام کردند که شش نفر، از جمله یک نوزاد، در پی آتش‌سوزی در موزهٔ هنر خارکیف بر اثر حمله هوایی روسیه مجروح شده‌اند.

مقامات خدمات اضطراری اوکراین گفتند: «یک آتش‌سوزی موضعی در ساختمان موزهٔ هنر به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع رخ داده است. عملیات برای مهار کامل آن ادامه دارد».

«حمله‌ای بی‌رحمانه» به یک میراث فرهنگی

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، پایتخت اوکراین، گفت که یک حملهٔ «گسترده» در طول شب باعث خسارت و آتش‌سوزی در تقریباً تمام مناطق شهر شده است. مقامات اعلام کردند که در این حملات، چهار نفر کشته و دست‌کم ۲۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در میان ساختمان‌های هدف قرار گرفته، کلیسای اصلی مجموعهٔ تاریخی «کی‌یف-پچرسک لاورا» (صومعه غارها)، یکی از میراث جهانی یونسکو، بود که آتش‌نشانان تا بامداد دوشنبه همچنان در حال مهار آتش در این محل بودند. دست‌کم ۱۳ نفر در این حمله زخمی شدند.

یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، در شبکهٔ ایکس نوشت: «حمله‌ای بی‌رحمانه به مردم و میراث ما. این چهره واقعی ارزش‌های ارتدوکسی روسیه است».

به گزارش خبرگزاری فرانسه از محل، صبح آن روز بیش از دوازده خودروی آتش‌نشانی در نزدیکی محوطه صومعه مستقر بودند و آتش‌نشانان از داخل و همچنین از سکوهای بیرونی در حال خاموش کردن آتش بودند.

اوکراین پاسخ می‌دهد

در همین حال، کی‌یف حملات به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی روسیه را ادامه داده است تا جریان منابع مالی کرملین برای تأمین جنگ علیه اوکراین را مختل کند.

دیمیتری میلیایف، یک فرماندار منطقه‌ای، در کانال تلگرامی خود گفت که در حمله پهپادی اوکراین به شهر تولای روسیه، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب مسکو، سه نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

هنوز مشخص نیست چه تأسیساتی هدف قرار گرفته‌اند، اما منطقه تولا محل استقرار چندین مرکز صنعتی بزرگ است و از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بارها هدف حملات اوکراین قرار گرفته است.

همچنین در بامداد دوشنبه، مقام‌های منصوب کرملین در مناطق اشغالی روسیه در استان خرسون اوکراین اعلام کردند که حملات اوکراین به دو پل آسیب زده و تردد در آن‌ها متوقف شده است.

این گزارش‌ها هنوز به‌طور مستقل قابل تأیید نیستند.

گفت‌وگوی جداگانه ترامپ با پوتین و زلنسکی

این خشونت‌ها در حالی رخ داد که به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، ترامپ در تماس روز ۲۴ خرداد خود به پوتین گفته بود که پایان دادن به درگیری در اوکراین حیاتی است و او آماده است برای برقراری صلح کمک کند.

اوشاکوف در توضیح جزئیات این تماس ۵۵ دقیقه‌ای به خبرنگاران گفت: «در خصوص درگیری اوکراین، دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که توقف خصومت‌ها حیاتی است».

ترامپ همچنین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت‌وگو کرد.

زلنسکی گفت که آن‌ها درباره تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ پیش از نشست گروه هفت در فرانسه که از روز دوشنبه آغاز می‌شود، صحبت کرده‌اند.

او در کانال تلگرامی خود نوشت که هشتادمین سالگرد تولد ترامپ را تبریک گفته و از کمک‌های واشینگتن در طول این درگیری قدردانی کرده است.

زلنسکی گفت: «برای رئیس‌جمهور ترامپ آرزوی موفقیت کردم، به‌ویژه در تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین».