ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در سخنرانیها و پاسخهای خود در مجمع اقتصادی سنپترزبورگ، هم دیدار فوری با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، را «بیفایده» دانست و هم در پرونده ایران مدعی شد که روسیه نه سلاحی به تهران داده و «نه نشانهای در دست دارد» که جمهوری اسلامی در پی ساخت سلاح هستهای باشد.
او همچنین تأکید کرد پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنیشده ایران به خاک روسیه همچنان پابرجاست و از تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تعلیق عملیات نظامی علیه ایران حمایت کرد.
پوتین دیدار با زلنسکی را «بیفایده» دانست
ولادیمیر پوتین روز جمعه ۱۵ خرداد دیدار قریبالوقوع با ولودیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید، «هیچ فایدهای» در چنین دیداری نمیبیند.
او که در مجمع اقتصادی سنپترزبورگ سخن میگفت، افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد.
مسکو خواستار کنترل بر منطقهٔ دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیتهای گسترده سیاسی و نظامی بر کییف است؛ شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل بهمنزلهٔ تسلیم میدانند.
زلنسکی یک روز پیشتر از پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ چهار ساله روسیه علیه اوکراین، تاریخی مشخص برای دیدار مستقیم تعیین کند.
پوتین گفت که نامۀ زلنسکی را «گستاخانه» میداند و این روش، «راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست».
ولودیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه «ضعیف» است و «دوباره جنگ را انتخاب کرده است».
همزمان، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک چهار غیرنظامی را کشت و هفت نفر دیگر را زخمی کرد.
اوکراین بهتازگی با حمله به مناطقی تا عمق هزار کیلومتری از مرز خود، حملات عمیق به زیرساختهای نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام، کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است؛ جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگۀ حیاتی هرمز رخ داده است.
پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ، در پاسخ به پرسشی در این زمینه، اذعان کرد که این حملات خسارتهای اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایهگذاران بالقوه ایجاد نمیکند.
زلنسکی قرار است روز یکشنبه در لندن با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، دیدار کند تا تلاشهای دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازهای بگیرد.
پوتین: روسیه هیچ سلاحی به ایران نداده است
رئیسجمهور روسیه روز جمعه گفت مسکو هیچ سلاحی به تهران تحویل نداده است.
او در نشست مجمع اقتصادی سنپترزبورگ، در پاسخ به پرسشی درباره همکاری نظامی روسیه و ایران، گفت: «در مورد سلاح، ایران درخواستی از ما نکرده است. ما هیچ سلاحی به ایران ندادهایم.»
این درحالی است که گروههای اطلاعاتی پیشتر گزارش داده بودند که کشتیهای موسوم به «ناوگان سایهٔ» روسیه در مسیر دریای خزر فعالیت دارند و با پرچمهای ایران و روسیه در انتقال نفت تحریمی و تسلیحات میان دو کشور نقش ایفا میکنند.
اسرائیل فروردینماه امسال یکی از پایگاههای دریایی ایران در بندر انزلی واقع در دریای خزر را هدف قرار داد و این همزمان بود با گزارشهای فزایندهٔ رسانهای بر پایهٔ اطلاعات امنیتی که حاکی بود از این کریدور برای انتقال تسلیحات تولید روسیه به خاورمیانه هم استفاده میشود.
پوتین روز جمعه در پاسخ به این پرسش که آیا روسیه اطلاعات یا تصاویر ماهوارهای در اختیار ایران گذاشته است، گفت «اطلاعات همیشه روی میز است» و برخی ابزارهای امروزی نظارتی کاربرد دوگانه دارند.
او افزود دقیق نمیداند، اما ایران توانسته است اطلاعات را نه فقط از ماهوارههای روسیه، بلکه از ماهوارههای تجاری دیگر نیز به دست آورد؛ ماهوارههایی که دادههای خود را بهصورت تجاری میفروشند.
«بعید است کسی از بیرون بتواند بر دونالد ترامپ تأثیر قابلتوجهی بگذارد»
پوتین در ادامه سخنان روز جمعه خود گفت بعید است کسی از بیرون بتواند بر دونالد ترامپ تأثیر قابلتوجهی بگذارد و افزود دلیلی ندارد بگوید رئیسجمهور آمریکا درباره ایران فریب خورده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا اسرائیل ترامپ را در موضوع ایران «گمراه کرده است»، گفت نگرانیهای اسرائیل روشن است و به این برداشت مربوط میشود که ایران در پی ساخت سلاح هستهای است؛ اما به گفته او، ایران بارها گفته چنین برنامهای ندارد و مدعی شد که روسیه نیز مدرکی در اختیار ندارد که خلاف آن را نشان دهد.
این درحالی است که بر اساس گزارشهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران حدود ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که پس از بمباران آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه همچنان زیر زمین باقی مانده است. مقامهای آمریکایی میگویند پافشاری ایران بر غنای بالای اورانیوم توجیه غیرتسلیحاتی ندارد.
با این حال، رئیسجمهور روسیه مسئله اصلی را «نبود اعتماد» میان طرفها دانست و گفت برنامه هستهای ایران باید زیر نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد. او در عین حال تأکید کرد ایران حق برخورداری از برنامه هستهای صلحآمیز را دارد.
پوتین همچنین گفت نیروگاه هستهای بوشهر به دلیل نزدیکی به منطقه درگیری موجب نگرانی مسکو شده و روسیه در این زمینه با آمریکا و اسرائیل در تماس است. به گفته او، بخشی از زنان، کودکان و کارکنان از این نیروگاه تخلیه شدهاند، اما شماری از نیروها همچنان در آنجا ماندهاند.
«پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم غنیشده ایران همچنان پابرجاست»
ولادیمیر پوتین گفت پیشنهاد مسکو برای انتقال اورانیوم غنیشده ایران به خاک روسیه همچنان روی میز است.
او گفت روسیه حدود یک سال پیش یادآوری کرده بود که در چارچوب همکاریهای سال ۲۰۱۵ نیز اورانیوم غنیشده ایران را به روسیه منتقل کرده و این اقدام در آن زمان به کاهش تنش کمک کرده بود.
پوتین افزود مسکو در این زمینه با واشینگتن، تهران و تلآویو در تماس است و اگر طرفهای درگیر این پیشنهاد را مناسب بدانند، روسیه آماده اجرای دوباره آن است.
به گفته او، روسیه بر این پیشنهاد اصرار ندارد، اما آن را یکی از راههای ممکن برای کاهش شدت بحران میداند.
رئیسجمهور روسیه در ادامه نیز گفت به باور او تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق عملیات نظامی علیه ایران «تنها تصمیم درست» بوده و مسکو امیدوار است آتشبس کنونی به صلحی پایدار منجر شود.
پوتین گفت روسیه در سال ۲۰۱۵ «نقشی قابل توجه» در حل بحران برنامه هستهای ایران ایفا کرده بود و اگر امروز نیز بتواند کمکی کند، آماده همکاری است.
او افزود در غیر این صورت، مسکو امیدوار است کشورهای درگیر بتوانند این مسئله را از راه مسالمتآمیز حلوفصل کنند.