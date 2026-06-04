ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد برگزاری دیداری رودررو را مطرح کرد و اعلام کرد که برای یک «آتش‌بس کامل» نیز آمادگی دارد.

مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه‌هاست متوقف شده و گفت‌وگوهای تحت رهبری آمریکا نیز به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفته‌اند.

دورهای پیشین مذاکرات میان دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو نتوانستند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند.

زلنسکی در این نامه که در وب‌سایت ریاست‌جمهوری اوکراین منتشر شد، نوشت: «اوکراین پیشنهاد می‌کند که این جنگ از طریق گفت‌وگوی مستقیم میان من و شما پایان یابد. من پیشنهاد یک دیدار را مطرح می‌کنم.»

او افزود: «اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است.»

زلنسکی همچنین پیشنهاد تبادل همه اسرای جنگی دو طرف را مطرح کرد و گفت این اقدام می‌تواند «مقدمه‌ای مناسب برای پایان دادن به جنگ» باشد.

رئیس‌جمهور اوکراین در این نامه نوشت: «اگر شخصاً به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد.»

او همچنین هشدار داد که ادامه جنگ می‌تواند موقعیت شخصی پوتین را به خطر بیندازد و افزود: «این یک واقعیت در تاریخ روسیه است که شما به‌خوبی آن را می‌دانید: هنگامی که روسیه خسته می‌شود، تغییر فرا می‌رسد.»

واکنش کرملین

پوتین بلافاصله به این نامه واکنشی نشان نداد. این نامه زمانی منتشر شد که او در شهر سن‌پترزبورگ در حال پایان دادن به نشستی با خبرنگاران خارجی بود.

اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که مسکو از نامه رئیس‌جمهور اوکراین آگاه است و این نامه در ادامه به اطلاع رئیس‌جمهور روسیه خواهد رسید.

او افزود ولودیمیر زلنسکی می‌تواند «در هر زمانی» برای دیدار با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، به مسکو سفر کند.

خبرگزاری‌های دولتی روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف نوشتند: «زلنسکی می‌تواند هر زمان که بخواهد به مسکو بیاید.»

زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که تنها مذاکرات رودررو می‌تواند به توافقی درباره مسئله سرزمین‌ها منجر شود.

پوتین نیز پیش‌تر گفته بود که تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که یک توافق صلح از پیش آماده شده باشد.

این در حالی است که اوکراین اخیرا حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه و هدف قرار دادن تأسیسات نفتی این کشور را شدت داده است و روز سه‌شنبه نیز پهپادهای اوکراینی شهر سن پترزبورگ را پیش از آغاز یک اجلاس اقتصادی با حضور پوتین هدف قرار دادند.