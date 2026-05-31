پهپهادهای اوکراینی یک پالایشگاه در عمق خاک روسیه را هدف قرار دادند

پهپادهای اوکراینی در تازهترین حمله به عمق خاک روسیه، بامداد یکشنبه ۱۰ خرداد یک پالایشگاه نفت را در فاصله صدها کیلومتری از مرز اوکراین هدف قرار دادند.
حملات به این تأسیسات در منطقه مرکزی ساراتوف که دومین حمله به این پالایشگاه از ماه مارس تاکنون محسوب میشود، ظاهراً تلفات جانی در پی نداشته است.
با این حال، گزارشها از وقوع یک آتشسوزی گسترده و برخاستن دود سیاه غلیظ از این پالایشگاه متعلق به شرکت دولتی نفت روسیه، روسنفت، حکایت دارند.
ارتش اوکراین اعلام کرد که پهپادهایش پالایشگاه ساراتوف و چندین نقطه دیگر در سراسر روسیه را هدف قرار دادهاند.
رومان بوسارگین، فرماندار منطقه ساراتوف، گفت که «زیرساختهای غیرنظامی» هدف قرار گرفتهاند، اما مشخص نکرد که دقیقاً کدام تأسیسات آسیب دیدهاند.
از ابتدای سال جاری، اوکراین بهطور چشمگیری حملات پهپادی خود به تأسیسات نفت و گاز روسیه را در سراسر این کشور افزایش داده است.
به نظر میرسد هدف این عملیات، محدود کردن توان روسیه برای صادرات هیدروکربنها و کسب درآمد جهت تأمین مالی جنگ تمامعیار علیه اوکراین باشد.
روسیه از افزایش قیمت جهانی انرژی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داده، سود برده است.
به گفته منابع و برآوردهای خبرگزاری رویترز، حملات اوکراین که خطوط لوله و تأسیسات ذخیرهسازی را نیز هدف قرار دادهاند، موجب توقف یا کاهش تولید در تقریباً تمام پالایشگاههای بزرگ نفت در مرکز روسیه شدهاند. این امر بهطور قابل توجهی تولید نفت روسیه را کاهش داده است.
در کریمه، شبهجزیرهای در دریای سیاه که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را از اوکراین ضمیمه کرد، مقامات محلی اعلام کردند که بنزین سهمیهبندی خواهد شد. بر این اساس، رانندگان با محدودیت روزانه مواجه خواهند بود و استفاده از ظروف قابل حمل برای ذخیره سوخت نیز ممنوع میشود.
سرگئی آکسیونوف، رئیس منطقه، گفت که حملونقل عمومی در تخصیص سوخت در اولویت قرار خواهد داشت.
در رویدادی جداگانه، یک پهپاد روز شنبه در نزدیکی ساختمان توربین یکی از شش راکتور نیروگاه هستهای زاپوریژژیا، بزرگترین نیروگاه هستهای اوکراین، منفجر شد.
آلکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه (روساتم)، مدعی شد که این پهپاد متعلق به اوکراین بوده است. ارتش اوکراین این ادعا را رد کرد و روسیه را متهم کرد که تلاش میکند توجهها را از جنایات جنگی و شکستهای خود منحرف کند.
نیروگاه زاپوریژژیا بزرگترین تأسیسات هستهای اروپا است، اما از سال ۲۰۲۲ و پس از اشغال بخشی از منطقه و خود نیروگاه توسط ارتش روسیه، در وضعیت «خاموشی سرد» قرار دارد و کارکنان محلی مجبور شدهاند تحت کنترل نیروهای روسی آن را اداره کنند.
کییف از آن زمان تاکنون بارها روسیه را به خرابکاری در این نیروگاه با هدف متهم کردن اوکراین متهم کرده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که تیمی از کارشناسان این نهاد پس از حادثه از تأسیسات بازدید کردهاند و هیچ افزایش غیرعادی در سطح تشعشعات هستهای مشاهده نشده است.
این آژانس هویت پهپاد دخیل در حادثه را مشخص نکرد.