یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم گستردهٔ روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تاکنون، نزدیک به ۵۰۰ هزار سرباز روسیه در جنگی که به وضعیتی نزدیک به بن‌بست هم رسیده، کشته شده‌اند.

این عدد که رئیس سازمان ارتباطات دولتی بریتانیا روز چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد، با برآوردهایی که در ماه‌های اخیر از سوی دیگر دولت‌های غربی و همچنین رسانه‌های مستقل منتشر شده، همخوانی دارد.

خانم کیست-باتلر همچنین هشدارهای پیشین دولت بریتانیا را تکرار کرد و گفت روسیه «بی‌وقفه زیرساخت‌های حیاتی، روندهای دموکراتیک، زنجیره‌های تأمین و اعتماد عمومی» را در بریتانیا و سراسر اروپا هدف قرار می‌دهد.

سازمان ارتباطات دولتی بریتانیا نهاد اصلی اطلاعات شنود این کشور و معادل آژانس امنیت ملی آمریکا است.

او گفت این سازمان بر حفاظت از کابل‌ها و خطوط لولهٔ زیردریایی متصل‌کنندهٔ بریتانیا و مقابله با «اقدامات خرابکارانه و تلاش‌ها برای ترور» تمرکز کرده است.

به‌گفتۀ او، مقام‌های بریتانیایی همچنین در تلاش‌اند تا مانع از تلاش‌های روسیه برای قاچاق فناوری‌های غربی و دور زدن تحریم‌هایی شوند که پس از حملهٔ فوریهٔ ۲۰۲۲ علیه مسکو اعمال شد.

خانم کیست-باتلر گفت: «در حالی که ما همچنان قاطعانه از اوکراین حمایت می‌کنیم، پوتین در میدان نبرد در حال عقب‌گرد است و اطلاعات جدید نشان می‌دهد که از آغاز این درگیری تاکنون نزدیک به نیم‌میلیون سرباز روس کشته شده‌اند.»

این رقم با دیگر برآوردهای عمومی نیز همخوانی دارد که ابعاد خسارات واردشده به ارتش روسیه از آغاز تهاجم را نشان می‌دهند.

سازمان اصلی اطلاعات نظامی هلند در گزارش سالانهٔ خود که ماه گذشته منتشر شد، برآورد کرده بود که روسیه ۱.۲ میلیون تلفات دائمی، شامل بیش از ۵۰۰ هزار کشته، متحمل شده است.

همچنین دو رسانهٔ مستقل روسی مدیازونا و مدوزا که اکنون در تبعید فعالیت می‌کنند، بر اساس اسناد انحصار وراثت، شمار کشته‌شدگان نظامی روسیه از سال ۲۰۲۲ را دست‌کم ۳۵۲ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

تا اواخر سال گذشته، روسیه همچنان با استفاده از تاکتیک‌های نفوذ در مقیاس کوچک، به‌آرامی در خطوط دفاعی اوکراین پیشروی می‌کرد، هرچند در این مسیر تلفات بسیار سنگینی متحمل می‌شد.

اما در ماه‌های اخیر، نیروهای اوکراینی با اتکا به نوآوری‌ها و تاکتیک‌های جدید پهپادی توانسته‌اند نیروهای روسیه را تقریباً متوقف کنند.

در برخی مناطق نیز اوکراین موفق شده بخش‌های کوچکی از اراضی را پس بگیرد.

از سپتامبر ۲۰۲۲، زمانی که ولادیمیر پوتین با صدور فرمان بسیج ۳۰۰ هزار نفری جامعهٔ روسیه را شوکه کرد، بخش عمدهٔ نیروی انسانی جنگی روسیه بر داوطلبانی متکی بوده که با دستمزدها و مزایای بسیار بالا جذب شده‌اند.

کارشناسان می‌گویند این روند جذب نیرو در ماه‌های اخیر احتمالاً کند شده و نشانه‌هایی وجود دارد که روسیه ماهانه بیش از آن‌چه قادر به جذب نیرو باشد، سرباز از دست می‌دهد.

الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، ماه گذشته در سخنرانی‌ای گفت: «از دسامبر تاکنون، ماهانه حدود ۳۵ هزار سرباز روس کشته شده‌اند. روسیه قادر نیست به اندازهٔ کافی نیرو جذب کند تا این ۳۵ هزار نفر را جبران کند. ۹۵ درصد این کشتارها با پهپاد انجام می‌شود. نسبت تلفات اکنون، و بابت این تعبیر تلخ عذر می‌خواهم، یک به پنج است؛ یعنی در برابر هر سرباز اوکراینی، پنج سرباز روس کشته می‌شوند.»

با وجود آن‌که اوکراین به‌سرعت در زمینهٔ فناوری پهپاد نوآوری کرده، کی‌یف همچنان برای اعزام نیروی کافی به خطوط مقدم و جایگزینی یگان‌های فرسوده و خسته که ماه‌ها بدون استراحت جنگیده‌اند، با مشکل روبه‌رو است.

اوکراین نیز مانند روسیه آمار دقیق تلفات نظامی خود را منتشر نمی‌کند.

برآوردهای غربی، از جمله برآورد سازمان اطلاعات نظامی هلند، مجموع تلفات دائمی اوکراین را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نیز این رقم را ۶۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.

این اندیشکدهٔ آمریکایی همچنین پیش‌بینی کرده که تا تابستان امسال، مجموع تلفات دو طرف از دو میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

برخی از روش‌ها و سیاست‌هایی که مقام‌های اوکراینی برای شناسایی و اعزام مردان واجد شرایط خدمت نظامی به کار گرفته‌اند، با انتقادهایی در جامعهٔ اوکراین روبه‌رو شده و شکایت‌هایی دربارهٔ فساد گسترده در این روند مطرح شده است.