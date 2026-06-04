حملات اوکراین به کریمه اشغالی ۱۰ کشته و زخمی بر جا گذاشت

مقام‌های رسمی منصوب‌شده از سوی روسیه در شبه‌جزیرهٔ کریمه که مسکو آن را به خاک خود ضمیمه کرده، اعلام کردند که اوکراین به دو مرکز اصلی این منطقه حمله کرده است.

این خبر اوایل روز پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد، یک روز پس از آن‌که مسکو و کی‌یف حملاتی متقابل علیه شهرهای یکدیگر انجام دادند، اعلام شد.

سرگئی آکسیونوف، رئیس منصوب‌شده از سوی روسیه در کریمه، در پیامی در تلگرام نوشت نیروهای اوکراینی بخشی غیرمسکونی از سیمفروپل، مرکز اداری اصلی شبه‌جزیره، را هدف قرار داده‌اند.

به‌گفتۀ او، این حمله سه کشته و هفت زخمی بر جا گذاشته است.

در بندر سِواستوپل در کریمه، فرماندار محلی منصوب‌شده از سوی روسیه هم اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی بیش از ۲۰ پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده‌اند.

این مقام اشاره‌ای به تلفات احتمالی نکرد، اما گفت بقایای پهپادها به چند ساختمان آسیب رسانده است. هشدار حملهٔ هوایی در این شهر نزدیک به پنج ساعت برقرار بود.

روسیه در سال ۲۰۱۴، یعنی بسیار پیش از تهاجم گستردهٔ خود به اوکراین در سال ۲۰۲۲، کریمه را تصرف و به خاک خود ضمیمه کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اعتراضات مردمی باعث فرار رئیس‌جمهور طرفدار مسکو از اوکراین شد.

مقام‌های منطقه در پی تشدید حملات اوکراین به اهداف صنعت نفت، از جمله در نقاطی در عمق خاک روسیه، اقداماتی برای مقابله با کمبود سوخت اتخاذ کرده‌اند.

سازمان خدمات اضطراری اوکراین در تلگرام اعلام کرد که در منطقهٔ بوریسپیل، در حومهٔ پایتخت اوکراین، آتش‌نشانان در حال مهار آتش‌سوزی ناشی از اصابت یک پهپاد به یک تأسیسات صنعتی در طول شب بودند. در این حمله یک نفر نیز زخمی شده است.

در این پیام نام تأسیسات آسیب‌دیده ذکر نشده است. بوریسپیل در حومهٔ شرقی کی‌یف قرار دارد و فرودگاه اصلی پایتخت اوکراین در آن واقع شده است. این فرودگاه از زمان آغاز تهاجم گستردهٔ روسیه در فوریهٔ ۲۰۲۲ برای پروازهای غیرنظامی بسته مانده است.

روز چهارشنبه، هر دو طرف شهرهای یکدیگر را هدف حملات قرار دادند.

وادیم فیلاشکین، فرماندار منطقهٔ دونتسک در شرق اوکراین، هم اعلام کرده که در کراماتورسک، یکی از شهرهای مهم دفاعی اوکراین در امتداد خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری جنگ، نیز گلوله‌باران روسیه دست‌کم سه غیرنظامی را کشت.

در منطقهٔ همجوار دنیپروپتروفسک، فرماندار محلی گفت نیروهای روسیه هشت نفر را در نزدیکی شهر دنیپرو، مرکز اصلی منطقه، زخمی کرده‌اند.

حملات اوکراین به صنعت نفت روسیه شامل حمله‌ای به یک پایانهٔ نفتی در سن‌پترزبورگ در روز چهارشنبه نیز بوده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت این حملات به کی‌یف امکان می‌دهد «این جنگ را از موضعی برابر به پایان برساند».

در منطقهٔ مرزی بریانسک روسیه، یگور کووالچوک، سرپرست فرمانداری منطقه، گفت یک پهپاد اوکراینی اپراتور جرثقیلی را که برای شرکت خدمات شهری محلی کار می‌کرد، کشته است.

مدتی است گفت‌وگوها میان مسکو و کی‌یف با میانجی‌گریِ ایالات متحده که با هدف پایان دادن به جنگی که بیش از چهار سال از آن می‌گذرد برگزار می‌شود، متوقف شده است؛ زیرا واشینگتن همچنان تمرکز زیادی بر درگیری با ایران دارد.

این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، روز چهارشنبه به یک کمیته در سنای آمریکا گفت که خطر تشدید جنگ «واقعی» است و حتی از دو سال پیش نیز جدی‌تر شده است.

روسیه ماه گذشته اعلام کرد که در پاسخ به آن‌چه حملهٔ پهپادی به یک خوابگاه در منطقهٔ لوهانسکِ تحت اشغال روسیه توصیف کرد، حملات «سیستماتیک» به اهدافی در کی‌یف انجام خواهد داد. اوکراین انجام آن حمله را تکذیب کرده است.