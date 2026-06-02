دور تازۀ حملات روسیه به نقاط مختلف اوکراین در ساعات اولیۀ صبح سهشنبه ۱۲ خردادماه، دستکم ۴ کشته و چندین زخمی بهجا گذاشت.
در این موج از حملات روسیه، دو مجتمع آپارتمانی هم در کییف پایتخت اوکراین آسیب دیدند.
به گفتۀ ویتالی کلیچکو شهردار کییف، برخورد یک موشک به یک ساختمان ۲۴ طبقه، باعث ریزش بخشهایی از ساختمان شده و احتمال دارد جمعی از ساکنان زیر آوار گیر افتاده باشند.
ویتالی کلیچکو تأیید کرد که بر اساس گزارشهای اولیه، دستکم ۱۴ تن در یخشهای مختلف پایتخت مجروح شدهاند.
شهردار کییف در شبکۀ تلگرام هم از آتش گرفتن یک ساختمان ۹ طبقه و چندین خودرو بر اثر سقوط بقایای موشکهای روسیه روی آنها خبر داد. به نوشتۀ ویتالی کلیچکو، دو آتشسوزی هم در دو محوطۀ باز، از جمله در نزدیکی یک کودکستان رخ داده است.
طی روزهای اخیر ارزیابیهای اطلاعاتی اوکراین، از برنامهریزی روسیه برای یک حملۀ سنگین حکایت داشتند.
همزمان با آغاز حملات روسیه و در پی بهصدا درآمدن آژیرهای خطر، هزاران تن از شهروندان کییف به ایستگاههای مترو و سایر نقاط امن پناه بردند.
در نخستین ساعات سهشنبه به وقت محلی، بیشتر مناطق اوکراین شاهد بهصدا درآمدن آژیرهای خطر بودند. از جمله در شهر دنیپرو که حملات روسیه ۴ کشته و ۱۶ زخمی بهجا گذاشت.
به گفتۀ مسئولان امدادی این شهر، همۀ زخمیها بستری شده و در وضعیت نسبتاً پایداری هستند. بخشهای زیادی از یک ساختمان دو طبقه از بین رفته و چندین آپارتمان در یک ساختمان چهار طبقه هم آسیب دیدهاند.
ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین دوشنبه با تأکید بر احتمال حملۀ سنگین و قریبالوقوع روسیه، از هموطنانش خواسته بود به اخطارهای مربوط به حملات هوایی توجه ویژهای داشته باشند.
رئیسجمهور اوکراین در نطق ویدیویی شبانۀ خود گفته بود: «هشدارهای امنیتی دربارۀ حملات احتمالی روسیه همچنان پابرجا هستند. روسیه خود را برای انجام یک حملۀ بزرگ آماده کرده است».
هفتۀ پیش روسیه هشدار داده بود که قصد دارد «حملاتی سازمانیافته» را علیه اهداف نظامی و مراکز تصمیمسازی در کییف به اجرا بگذارد و از شهروندان خارجی خواسته بود اوکراین را ترک کنند.
مسکو تأکید کرده بود که این حملات، در پاسخ به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خوابگاهی در منطقۀ اشغالی لوهانسک انجام خواهد شد؛ حملهای که ۲۱ کشته بهجا گذاشت و کییف حاضر نشد مسئولیتش را بپذیرد.
حملات گستردۀ روسیه به اوکراین در صبحگاه سهشنبه، در خارکیف بزرگترین شهر شرقی این کشور هم دستکم شش زخمی برجا گذاشت؛ از جمله یک دختربچۀ یازده ساله.
طی پنج ماهی که از سال ۲۰۲۶ میگذرد، روسیه زیرساختها و خطوط انتقال نیروی اوکراین را زیر حملات شدید گرفته بوده است. در همین دوره اوکراین هم حملاتش به پالایشگاهها و سایر تأسیسات نفتی روسیه را دوچندان کرده است؛ حملاتی که در مواردی تلفاتی هم بر جا گذاشته است. در عین حال، هر دو طرف جنگ، هدفقرار دادن غیر نظامیان را انکار میکنند.
از آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین بیش از چهار سال و سه ماه گذشته است. در حالیکه دولت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ روی درگیریهای خاورمیانه، بخصوص جنگ ایران متمرکز است، تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، پیشرفت چندانی نداشته است.