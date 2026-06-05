انفجار و کشف سه پهپاد دریایی در سواحل رومانی یک هفته پس از سقوط پهپاد روسی

یک هفته پس از ورود یک پهپاد روسی به حریم هوایی رومانی که واکنش گسترده اتحادیه اروپا و ناتو را در پی داشت، سه پهپاد دریایی هم در سواحل رومانی پیدا شد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۵ خرداد به نقل از وبسایت خبری «دیجی۲۴» نوشته پس از وقوع یک انفجار در بندر کُنستانتا، سه پهپاد دریایی دیگر در سواحل رومانی کشف شدهاند.
این وبسایت این خبر را به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، گزارش کرده است.
وزارت دفاع رومانی پیشتر اعلام کرده بود که یک پهپاد دریایی از نوع مورد استفاده در جنگ اوکراین، روز جمعه در بندر کنستانتا در ساحل دریای سیاه و در نزدیکی یک پایانه نفتی، بهصورت خودکار منفجر شده است.
این انفجار که ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح امروز رخ داد، تلفات جانی در پی نداشته است.
بر اساس گزارشها، احتمال داده میشود این حادثه مرتبط با پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین باشد.
این حادثه یک هفته پس از آن رخ داد که یک پهپاد در این کشور به ساختمانی مسکونی برخورد کرد و دو نفر را مجروح ساخت.
این ماجرا واکنشهای گستردهای از سوی اعضای اروپایی ناتو را در پی داشت و مقامات و دولتهای اروپایی این اقدام را محکوم کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش در شبکه ایکس نوشت: «پس از حادثه پهپاد در رومانی، نباید به مسکو اجازه داده شود که حریم هوایی اروپا را بدون مجازات نقض کند.»
اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم گفت که روسیه «بار دیگر از یک خط قرمز عبور کرده است.»
سخنگوی ناتو نیز در شبکه ایکس نوشت: «بیملاحظگی روسیه را محکوم میکنیم و ناتو به تقویت دفاعی خود در برابر همه تهدیدها، از جمله پهپادها، ادامه خواهد داد.»
رومانی هم با احضار سفیر روسیه در بخارست اعلام کرد که بهزودی قراردادی را امضا خواهد کرد که بر اساس آن، اتحادیه اروپا توانمندیهای دفاع ضدپهپادی در اختیار این کشور قرار میدهد.
این اولین بار از زمان آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین بود که یک پهپاد به منطقهای پرجمعیت در رومانی برخورد کرد.
همسایگان متحد اوکراین نگران سرایت جنگ روسیه علیه این کشور به آن سوی مرزها هستند.
وزارت دفاع رومانی اعلام کرد این کشور که ۶۵۰ کیلومتر مرز زمینی با اوکراین دارد، از زمانی که مسکو حملات خود را به بنادر کییف آغاز کرده، دستکم ۲۸ بار شاهد نقض حریم هوایی خود توسط پهپادهای روسی بوده است.