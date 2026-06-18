شهردار مسکو اعلام کرد که پهپادهای اوکراینی صبح روز پنجشنبه ۲۸ خرداد به پالایشگاه نفت مسکو، بزرگترین تأمینکننده سوخت منطقه پایتخت روسیه، حمله کردهاند.
سرگئی سوبیانین این رویداد را یک حملهٔ گستردهٔ پهپادی به پایتخت روسیه توصیف کرد و مدعی شد که ۱۸۰ پهپاد «در مسیر رسیدن به مسکو سرنگون شدهاند».
با این حال، او گفت چند پهپاد موفق شدهاند به پالایشگاه واقع در منطقه کاپوتنیا در جنوب شرقی مسکو برسند و اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای این حمله در حال انجام است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تأیید کرده که نیروهای اوکراینی برای دومینبار در این هفته پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادهاند.
او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «این پاسخی کاملاً موجه به حملات روسیه علیه شهرها و جوامع ما و همچنین نتیجه مهم دیگری از تلاش رزمندگان ما علیه تأسیساتی است که ماشین جنگی روسیه را سرپا نگه میدارند.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز در پیامی در ایکس درباره حمله به مسکو اظهار نظر کرد و گفت روسیه جنگی تهاجمی را علیه اوکراین آغاز کرده و سالهاست مردم این کشور را میکُشد.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی طی شب گذشته ۵۵۵ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف از جمله منطقه مسکو، کریمه و دریای آزوف رهگیری و منهدم کردهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که بقایای برخی پهپادهای رهگیریشده در محوطه بازار سادوود، یکی از بزرگترین بازارهای عمدهفروشی و خردهفروشی مسکو، سقوط کرده است. به گفته فرماندار منطقه مسکو، یک ساختمان بلند مسکونی و چندین خانه شخصی نیز در این حمله پهپادی آسیب دیدهاند.
آندری وروبیوف روز پنجشنبه در پیامی در تلگرام نوشت: «در نتیجه حمله پهپادی در منطقه مسکو، ۱۶ نفر از جمله دو کودک زخمی شدهاند.» کانالهای تلگرامی روسیه به نقل از شاهدان عینی از وقوع آتشسوزی و مشاهده دود غلیظ بر فراز شهر پس از این حمله خبر دادند. همچنین حملاتی در مناطق روستوف و بلگورود روسیه گزارش شده است.
کانال تلگرامی روسی آسترا گزارش داد که یک حمله موجب آتشسوزی در پالایشگاه نفتی شهر گوکوفو در منطقه روستوف شده و همزمان انباری حاوی مواد قابل اشتعال در شهر شبکینو در منطقه بلگورود نیز در آتش سوخته است. مقامهای این مناطق هنوز جزئیاتی درباره تأسیسات هدف قرار گرفته ارائه نکردهاند. ارتش اوکراین تاکنون درباره این حملات اظهار نظری نکرده است.
پالایشگاه نفت مسکو در کاپوتنیا پیشتر نیز در ۲۶ خرداد هدف حمله قرار گرفته بود. پس از آن حمله، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ناشناس صنعتی گزارش داد که فعالیت این پالایشگاه متوقف شده است.
بر اساس گزارش رویترز، این حمله به پالایشگاه متعلق به گازپرومنفت، زیرمجموعه نفتی شرکت دولتی گازپروم، که در جنوب شرقی مسکو قرار دارد، به واحد اصلی فرآوری پالایشگاه آسیب رسانده است؛ واحدی که ۵۳ درصد ظرفیت پالایشگاه را در اختیار دارد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در همان روز اعلام کرد که پالایشگاه مسکو در تأمین نیازهای ارتش روسیه نقش دارد. به گفته این نهاد، این پالایشگاه بیش از ۳۸ درصد سوخت مصرفی منطقه مسکو را تأمین میکند و سوخت هواپیماهای فرودگاههای دوموددوو، ونوکووو، شرمتیوو و ژوکوفسکی را نیز فراهم میسازد. ظرفیت سالانه فرآوری این پالایشگاه معمولاً بیش از ۱۲ میلیون تن نفت است.
پیشتر، بخش روسی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که استقرار سامانههای جدید پدافند هوایی در مسکو و اطراف آن را رصد میکند، گزارش داده بود که برجی برای سامانه پدافندی پانتسیر بهتازگی در نزدیکی پالایشگاه نصب شده، اما هنوز به موشکهای این سامانه مجهز نشده است. نیروهای اوکراینی بهطور منظم تأسیسات صنعت نفت روسیه را هدف قرار میدهند.
در اواخر ماه مه، رویترز گزارش داد که حملات پهپادی اوکراین تقریباً همه پالایشگاههای بزرگ در مرکز روسیه را مجبور به توقف یا کاهش تولید کرده است. ساکنان مناطق بلگورود و ریازان، سرزمین کراسنودار و چندین منطقه دیگر روسیه پیشتر از کمبود بنزین و گازوئیل شکایت کرده بودند.
در چندین منطقه نیز محدودیتهایی برای فروش سوخت اعمال شده است، از جمله محدودیتهای گزارششده برای خرید بنزین در زنجیرههای بزرگ پمپبنزین در مسکو.
در همین حال، نیروی هوایی اوکراین در ۲۸ خرداد اعلام کرد که نیروهای روسیه طی شب با هفت موشک بالستیک اسکندر-اماس-۴۰۰ و ۲۳۹ پهپاد تهاجمی به اوکراین حمله کردهاند.
به دلیل تهدید موشکهای بالستیک روسیه، در چندین منطقه اوکراین طی شب هشدار حمله هوایی اعلام شد و صدای انفجار در پایتخت، کییف، و شهر مرکزی پولتاوا شنیده شد.
بر اساس اعلام مقامهای محلی، نیروهای روسیه طی شب به دو منطقه از استان پولتاوا، از جمله یک تأسیسات انرژی، حمله کردند که موجب قطع برق شد. در این حملات یک نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شد.