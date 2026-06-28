ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه، به وجود «مقداری کمبود» سوخت در کشورش اذعان کرد و همزمان گفت مسکو پس از فروکش کردن «مسیر ایران» و کاهش درگیری‌ها در خاورمیانه، آماده ادامه گفت‌وگو با هیئت آمریکایی درباره پایان جنگ اوکراین است.

ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که کرملین روز دوشنبه هشتم تیر منتشر کرد، گفت حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی و به‌ویژه تأسیسات انرژی روسیه «مشکلاتی ایجاد کرده» و افزود: «اکنون شاهد مقداری کمبود هستیم، اما این وضعیت بحرانی نیست.»

او همچنین در نشست حزب حاکم روسیه متحد گفت مشکلات رانندگان و کسب‌وکارها در تأمین سوخت ادامه دارد و «متأسفانه هنوز صف‌هایی در جایگاه‌های بنزین وجود دارد.»

پوتین افزود که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی، افزایش توان پدافند هوایی، تأمین سوخت، به‌ویژه برای کریمه، و کاهش اثر حملات اوکراین بر زیرساخت‌های غیرنظامی است.

مقام‌های کریمه، که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را از اوکراین ضمیمه کرد، روز جمعه به دلیل کمبود سوخت و قطع برق ناشی از حملات اوکراین به زنجیره‌های تدارکاتی و تأسیسات نفتی، وضعیت اضطراری اعلام کردند. این الحاق از سوی اکثریت کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده است.

حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر پالایشگاه‌ها، پایانه‌های نفتی و خطوط انتقال سوخت روسیه را هدف قرار داده است.

به نوشته رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دست‌کم ۱۷ منطقه روسیه محدودیت اجباری بر فروش بنزین و گازوئیل اعمال کرده‌اند و در ده‌ها منطقه دیگر نیز کمبود سوخت یا محدودیت‌های فروش از سوی شرکت‌های خصوصی گزارش شده است.

پوتین گفت مقام‌های روسیه استفاده از ذخایر بنزین را آغاز کرده‌اند و تولید ماه ژوئیه باید از سطح تولید ماه ژوئن بیشتر شود. او همچنین گفت دولت در حال بررسی ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل است تا سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در فصل برداشت تأمین شود.

همزمان با این اظهارات، اوکراین اعلام کرد حملات تازه‌ای به پالایشگاه‌های روسیه انجام داده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت پالایشگاه اسلاویانسک در منطقه کراسنودار، در حدود ۳۰۰ کیلومتری خط مقدم، و همچنین پالایشگاهی در منطقه یاروسلاول، در حدود ۷۰۰ کیلومتری مرز اوکراین، هدف قرار گرفته‌اند. او این حملات را بخشی از عملیات‌هایی دانست که «توان روسیه برای ادامه جنگ» را تضعیف می‌کند.

در بخش دیگری از سخنانش، پوتین به احتمال گفت‌وگو درباره پایان جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت مسکو انتظار دارد پس از پایان رویدادهای مربوط به ایران و عبور از «مرحله فعال مسیر ایران»، نمایندگان دولت آمریکا که پیش‌تر چند بار در مسکو با مقام‌های روسیه دیدار کرده‌اند، بار دیگر به روسیه سفر کنند.

او افزود: «ما آماده ادامه مذاکرات هستیم و آماده‌ایم درباره همه جزئیات گفت‌وگو کنیم.»

این سخنان در حالی بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حاشیه نشست گروه هفت گفته بود روسیه باید «با اوکراین به توافق برسد.»

ترامپ همچنین در روزهای اخیر گفته بود زلنسکی در جنگ با روسیه عملکرد خوبی داشته است؛ اظهاراتی متفاوت با مواضع قبلی او که گفته بود اوکراین «برگه‌های برندهٔ لازم» برای پیروزی را در اختیار ندارد.

تحلیلگران می‌گویند اوکراین در میدان نبرد بیش از پیش توان ایستادگی نشان داده، اما شهرهای این کشور همچنان هدف حملات مرگبار روسیه قرار دارند؛ جنگی که از تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و اکنون از نظر مدت، از جنگ جهانی اول نیز فراتر رفته است.