حملات موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف پایتخت اوکراین در طول شب منتهی به پنجشنبه یازدهم تیرماه، دست‌کم ۸ کشته و نزدیک به ۶۰ مجروح به‌جا گذاشت.

در جریان این حملات شبانه، چندین ساختمان مسکونی آسیب دیدند و هتلی در بلوار مرکزی کی‌یف، موسوم به شفچنکو هم طعمۀ حریق شد.

ساعاتی پیش از این حملات، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین با استناد به تحلیل‌های نهادهای امنیتی، از احتمال یک حملۀ سنگین شبانه به کشورش خبر داده و سفرش به دوبلین پایتخت ایرلند را نیمه‌تمام گذاشته بود.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف با انتشار مطلبی در شبکۀ تلگرام، ضمن اشاره به زخمی‌شدن ده‌ها تن، فرو ریختن ۶ طبقه از یک مجتمع آپارتمانی، در پی برخورد مستقیم یک موشک را هم به عنوان نمونه‌ای از آسیب‌های ناشی از حملۀ تازۀ روسیه برشمرد.

در تصاویر ویدیویی که از این حملات منتشر شده، نیروهای امداد و نجات در حال جست‌وجو در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه دیده می‌شوند.

ویتالی کلیچکو در مطلبی دیگر نوشته که به‌دلیل هدف قرار گرفتن یک پارکینگ آمبولانس‌ها، تعدادی از امدادگران و رانندگان آمبولانس هم زخمی شده‌اند. شهردار کی‌یف تأکید کرده که عده‌ای هنوز زیر آوار و یا داخل ساختمان‌های آسیب‌دیده گیر افتاده‌اند.

گزارش شده که حملات شبانۀ اخیر، سنگین‌ترین حملۀ روسیه به گوشه و کنار اوکراین از حدود دو هفتۀ پیش بوده است.

لهستان، همسایۀ اوکراین و از اعضای پیمان ناتو، که به‌تازگی درگیر دعوایی تاریخی و حقوقی با کی‌یف هم شده است، سحرگاه پنجشنبه در اقدامی احتیاطی چندین جت جنگنده را برای حصول اطمینان از خدشه‌وارد نشدن به حریم هوایی‌اش به نواحی مرزی فرستاده بود.

پیشتر ولودیمیر زلنسکی به ولادیمیر پوتین پیشنهاد داده بود که برای پایان دادن به جنگی که به میانۀ پنجمین سال خود رسیده، گفت‌وگوهای مستقیمی برگزار کنند؛ پیشنهادی که از سوی رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه رد شد.

روز چهارشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجۀ‌ فدراسیون روسیه تأکید کرد که برای کاستن از شدت درگیری‌ها و میسر شدن بررسی امکان ترک مخاصمه، اوکراین باید همۀ نیروهای نظامی خود را از منطقۀ دونباس خارج کند. دونباس شامل مناطقی در شرق اوکراین از جمله لوهانسک و دونتسک و زاپوریژیا است که بافت جمعیتی عمدتاً روس‌تباری دارند.

این در حالی است که اوکراین هم اخیراً به شدت و تواتر حملاتش به مناطق مرکزی روسیه، بخصوص پالایشگاه‌ها و انبارهای نفت این کشور افزوده و موجب ایجاد یک بحران سوخت در سومین تولیدکنندۀ نفت جهان شده است. موضوعی که مسکو را ناچار کرده که از کشورهایی همچون هند بنزین وارد کند.

به‌گفتۀ فرماندار منطقۀ لنین‌گراد در شمال غربی روسیه، جایی‌که مهمترین تأسیسات پالایشگاهی و پایانه‌های صدور نفت این کشور در آن واقع هستند، نیروهای پدافند ارتش در نخستین ساعات پنجشنبه، هفت پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

از سوی دیگر در پی برخورد یک پهپاد اوکراینی به یک خانۀ مسکونی در منطقۀ بلگارود روسیه در مرز اوکراین، یک مرد کشته شد و همسرش هم مجروح.

هر دو کشور درگیر جنگ بارها ادعا کرده‌اند که غیر نظامیان را «به‌عمد» هدف قرار نمی‌دهند.