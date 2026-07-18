سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار، که در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام شش زندانی آغاز شده، ادامه یافت.
بر اساس گزارش این سازمان، در این اعتصاب که از ۲۲ تیر آغاز شده و دستکم تا ۲۵ تیر ادامه داشته است، زندانیان خواستار توقف اجرای حکم شش زندانی متهم به جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند که بهگفتۀ این سازمان، به سلولهای انفرادی پیش از اعدام منتقل شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه ۲۶ تیر اعلام کرد مسئولان زندان، با وجود وخامت حال شماری از اعتصابکنندگان، از انتقال آنها به بهداری خودداری کردهاند.
این سازمان ویدئوهایی نیز منتشر کرده که دو زندانی بیهوششده را نشان میدهد که همبندیهایشان آنها را مقابل درِ بستهٔ واحد زندان برای انتقال به بهداری نگه داشتهاند.
در این ویدئوها همچنین شعارهای «نه به اعدام» از سوی زندانیان شنیده میشود.
واحد ۲ زندان قزلحصار محل نگهداری حدود یک هزار و ۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر است.
چنین اعتصاب غذای جمعی و گسترده سابقه هم دارد. مهرماه سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۵۰۰ زندانی این واحد در اعتراض به اجرای احکام اعدام، اعتصاب غذای ششروزه برگزار کردند و با دوختن لبهای خود خواستار توقف اعدامها شدند.
پس از آن اعتصاب و همزمان با تجمع اعتراضی خانوادههای زندانیان مقابل مجلس شورای اسلامی، مقامهای زندان و قوهٔ قضائیه به اعتصابکنندگان وعده دادند که اجرای احکام اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در این زندان تا زمان اصلاح قانون متوقف شود.
مقامهای جمهوری اسلامی و مسئولان زندان قزلحصار تاکنون دربارهٔ گزارش تازهٔ سازمان حقوق بشر ایران و ادعاهای مطرحشده در آن واکنشی منتشر نکردهاند.
سازمان عفو بینالملل اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد «بیسابقهٔ» ۲ هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ به این سو شده است.