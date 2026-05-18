سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت گزارش داد که ایران در سال ۲۰۲۵ تعداد «بیسابقه» دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ به این سو شده است.
این سازمان مستقر در لندن اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۷۰۷ نفر در سراسر جهان اعدام شدهاند، هرچند اعدامهای انجامشده در چین در این آمار لحاظ نشده است.
عفو بینالملل گفت «هزاران اعدام» در چین، که بیشترین استفاده را از مجازات اعدام در جهان دارد، انجام شده، اما جزئیات بهدلیل «محرمانه بودن دادههای دولتی» در این کشور کمونیستی نامشخص است.
این سازمان افزود که آمار جهانی سال ۲۰۲۵، شامل اعدامها در عربستان سعودی، کویت، مصر، یمن، سنگاپور و ایالات متحده، نسبت به مجموع سال ۲۰۲۴ بیش از دو سوم افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است: «این روند بیشترین شدت را در کشورهایی داشته که مقامات در آنها با محدود کردن فضای مدنی، خاموش کردن صداهای مخالف و بیاعتنایی به حمایتهای مقرر در قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، کنترل خود بر قدرت را تشدید کردهاند».
به نوشته عفو بینالملل، «افزایش بیسابقه اعدامهای ثبتشده در ایران» در حالی رخ داده که مقامهای جمهوری اسلامی، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تابستان پارسال با اسرائیل، «استفاده از مجازات اعدام را بهعنوان ابزاری برای سرکوب و کنترل سیاسی تشدید کردهاند».
عفو بینالملل و دیگر گروههای حقوق بشری گفتهاند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دیماه پارسال و همچنین پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در اسفندماه، استفاده از مجازات اعدام در ایران افزایش یافته است.
این سازمان اعلام کرد مجموع شناختهشده دو هزار و ۱۵۹ اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ «بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۱» در کشور بوده و همچنین بالاترین رقم برای یک کشور در همان سال محسوب میشود.
بهدلیل دشواری در دستیابی به اطلاعات دقیق، گروههای دیگر آمارهای متفاوتی از تعداد اعدامها در ایران ارائه کردهاند.
سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ اوایل امسال اعلام کرد که دستکم هزار و ۶۳۹ نفر در سال گذشته در ایران اعدام شدهاند.
عفو بینالملل همچنین گفت عربستان سعودی در سال گذشته دستکم ۳۵۶ مورد اعدام انجام داده که بالاتر از رکورد پیشین ۳۴۵ مورد در سال ۲۰۲۴ است.
در کویت، تعداد اعدامها از شش مورد در سال ۲۰۲۴ به ۱۷ مورد افزایش یافت. در مصر، این رقم از ۱۳ به ۲۳ رسید. در یمن نیز آمار سالانه از دستکم ۳۸ مورد به دستکم ۵۱ مورد افزایش یافت.
در ایالات متحده، عفو بینالملل اعلام کرد «افزایش بیسابقه» اعدامها در ایالت فلوریدا، تا ۱۹ مورد، مجموع ملی را به ۴۷ اعدام رساند که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ است.