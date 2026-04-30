قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام یکی دیگر از معترضان دی ماه سال ۱۴۰۴ با نام ساسان آزادوار در اصفهان خبر داد. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضائیه منتشر کرده آقای آزادوار به اتهام «محاربه» در بامداد روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت اعدام شده است.

میزان جرم او را «همکاری موثر با دشمن از طریق حمله به ماموران نیروی انتظامی، تخریب خودرو نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب» در جریان اعتراض‌های اصفهان اعلام کرده است.

این خبرگزاری گفته است که ساسان آزادوار «با سنگ و چماق به مینی‌بوس حامل ماموران و وهمچنین مینی‌بوس‌های عمومی شهری حمله‌ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته‌ است.»

در گزارش این خبرگزاری به مجروح یا کشته شدن ماموری ناشی از اقدامات او اشاره نشده و آمده که او «به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده که موفق نشده است.»

از جزئیات دادگاه ساسان آزادوار و روند رسیدگی به شواهد و مدارک درباره اتهامات ادعایی قوه قضاییه علیه او هیچ عکس و خبری منتشر نشده است اما میزان مدعی شده که جلسات دادگاه او «با حضور وکیل» برگزار شده است.

پیشتر گفته شده بود که ساسان آزادوار ۲۱ سال دارد و در جریان اعتراض‌های شهر اصفهان بازداشت شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گفته بود حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تأیید شده و خانواده‌اش روز ۶ اردیبهشت برای آخرین ملاقات فراخوانده شده‌ بودند.

وب‌سایت حقوق‌بشری هه‌نگاو نیز او را از ورزشکاران رشته کاراته و قهرمان کاراته استان اصفهان معرفی کرده بود. تصاویری از او با لباس ورزش کاراته نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

به نوشته هه‌نگاوپرونده ساسان آزادوار «با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل وی تاکید داشته که هیچ‌گونه سند و مدرک مستدلی علیه این شهروند وجود ندارد.»

در هفته‌های اخیر و پس از آغاز جنگ، قوه قضائیه جمهوری اسلامی به شکل تقریبا روزانه اقدام به اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی مختلف و بازداشت شدگان اعتراض‌های دی ماه کرده است.

عفو بین‌الملل روز ۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از روند اعدام‌ها در بیانیه‌ای گفته بود که دست‌کم ۱۹ نفر در هفته‌های اخیر اعدام شده‌اند و موارد متعددی از ناپدیدسازی قهری و شکنجه گزارش شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم به تازگی گفته بود دادگاه‌ها لازم است «خارج از روال عادی» و با سرعت به پرونده بازداشت‌شدگان رسیدگی کنند.