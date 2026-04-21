قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که امیرعلی میرجعفری، از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ صبح سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شده است.

خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضائیه، میرجعفری را متهم به «آتش‌زدن مسجد جامع قلهک» کرده و نوشته است او «لیدری اقدامات ضد امنیتی شبکه موساد در آن منطقه را برعهده داشت.»

قوه قضائیه گفته است که حکم اعدام پس از طی «روال قانونی» و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

از زمان و شرایط برگزاری دادگاه برای این جوان و چگونگی دسترسی او به وکیل و همچنین سن دقیق او خبری منتشر نشده است.

میزان ادعا کرده است که امیرعلی میرجعفری به «آتش زدن سطل زباله و موتور» و «حمله به مأموران» اعتراف کرده بود. در گزارش این خبرگزاری اما درباره اعتراف به آتش‌زدن مسجد نکته‌ای نیامده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند اعدام متهمان بازداشت شده در اعتراض‌های دی‌ماه را شدت بخشیده و در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰ نفر را اعدام کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، پیشتر اعلام کرده بود که اعدام‌های تازه در ایران «ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف است.»

سازمان حقوق بشر ایران نیز نسبت به موج جدید اعدام معترضان و زندانیان سیاسی هشدار داده و اعلام کرده که این سازمان «به‌شدت نگران اعدام‌های دسته‌جمعی معترضان و زندانیان سیاسی در سایهٔ جنگ» است.

پیش از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار اجرای این حکم دوچندان شود.