قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام سه مرد جوان در قم به اتهام «محاربه» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا در جریان اعتراضات دی‌ماه امسال خبر داد.

خبرگزاری میزان، وابسته قوه قضاییه، اعلام کرد این سه نفر به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی، بامداد پنج‌شنبه ۲۸ اسفند «با حضور جمعی از افراد» در قم اعدام شدند.

ابه ادعای مقام‌های رسمی، این سه تن در جریان اعتراضات دی‌ماه در «قتل دو مأمور پلیس» نقش داشته‌اند. «تحریک مردم به جنگ و كشتار به قصد برهم زدن امنيت كشور» نیز از دیگر اتهامات این سه تن اعلام شده است.

پیشتر، یکم اسفند، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود اطلاعاتی دربارهٔ دست‌کم ۳۰ نفر از جمله دو نوجوان ۱۷ساله گردآوری کرده که در پی سرکوب اعتراضات دی‌ماه محاکمه شده و با خطر مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

یکی از افرادی که نام او در این بیانیه آمده بود، صالح محمدی ۱۸ ساله بود که امروز اعدام شد.

صدور حکم اعدام برای این کشتی‌گیر جوان بازتاب‌های بسیاری داشت و درخواست‌های بسیاری برای توقف این حکم حتی از سوی آمریکا نیز مطرح شده بود.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، پس از انتشار خبر اعدام نوشت «این سه معترض دی‌ماه در روندی ناعادلانه و بر اساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بودند».

گزارش قوه قضاییه ایران مدعی است این سه مرد جوان در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌، با استفاده از «انواع سلاح سرد» به‌طور جداگانه با «حمله‌ور شدن» به دو نفر از مأموران فراجا و «پرتاب شمشیر، چاقو و قمه» آن دو را به قتل رساندند.

در این گزارش همچنین آمده است که متهمان در مراحل بازجویی و دادگاه به اتهامات خود «اعتراف» کرده‌ و در بازسازی صحنه جرم، «جزء به جزء اقدامات» خود را بازسازی کرده‌اند.

ارگان رسمی قوه قضاییه ایران ویدئوهایی نیز از این «اعترافات» نیز پخش کرده است. این در حالی است که به‌گفته منابع حقوق بشری، صالح محمدی پیش از این گفته بود که «تحت شکنجه» مجبور به اعتراف شده است.

با این حال دادگاه اظهارات این ورزشکار را رد کرد و بر اساس «گزارش‌های شهود عینی» حکم اعدام در ملأعام برای او صادر کرد.

پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند.

نهادهای حقوق بشری پیش‌تر بارها نسبت به روند دادرسی در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات در ایران و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، ابراز نگرانی کرده‌اند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند نیز از اعدام کورش کیوانی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود. وزارت خارجه سوئد تأیید کرد که او شهروند دوتابعیتی بوده است.

این اعدام‌ها در نوزدهمین و بیستمین روز جنگ ایران انجام شده است؛ جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند آغاز شد و همچنان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.

سازمان حقوق بشر ایران نسبت به موج جدید اعدام معترضان و زندانیان سیاسی هشدار داده و اعلام کرده است این سازمان «به‌شدت نگران اعدام‌های دسته‌جمعی معترضان و زندانیان سیاسی در سایهٔ جنگ» است.

به‌گفتهٔ این سازمان حقوق بشری، «این اعدام‌ها با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می‌شود، چرا که جمهوری اسلامی می‌داند تهدید اصلی علیه بقای آن مردم ایران هستند که خواهان تغییرات بنیادین‌اند».