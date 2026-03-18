کورش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شد

ساعاتی پس از آن‌که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام کورش کیوانی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد؛ وزارت خارجه سوئد تأیید کرد که شهروند دوتابعیتی بوده است.

وزارت خارجه سوئد این موضوع را در پاسخ به ایمیل رادیو فردا اعلام کرد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند از اعدام کورش کیوانی خبر داده بود و در متن کوتاهی ادعا کرد او «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار می‌داد».

با این‌که این خبرگزاری اعلام کرد حکم اعدام کیوانی «پس از طی روال قانونی و تأیید دیوان عالی کشور» اجرا شد، اما هیچ گزارشی از جزئیات و زمان بازداشت او منتشر نشده است.

اما خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، زمان بازداشت او را ۲۶ خرداد سال جاری و در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش کرده است.

خبرگزاری میزان، اندکی بعد از اعلام خبر اعدام کیوانی، چند ویدئو از سخنان او در فضایی شبیه به دادگاه را منتشر کرد که در آن‌ها به برخی اقدامات اعتراف می‌کند. کیوانی در این ویدئوها که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده‌، اظهاراتی دربارهٔ ارتباط خود با مأموران موساد برای انجام عملیاتی در داخل ایران می‌گوید.



آذرماه امسال وزارت خارجه سوئد ساعاتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر محاکمهٔ یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- سوئدی که هویتش اعلام نشد، بازداشت و محاکمه او را تأیید کرد.

وزارت خارجه سوئد در آن زمان، ۲۵ آذر، به رادیو فردا اعلام کرد که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران با خانوادهٔ این بازداشتی در تماس هستند و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد.

وزارت خارجه سوئد تأکید کرده بود که به‌دلیل ماهیت محرمانهٔ امور کنسولی و برای ممانعت از خدشه‌ وارد شدن به تلاش‌ها برای کمک به این شهروند سوئدی، قادر به ارائه جزئیات بیشتری در این زمینه نیست.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز پیشتر با اشاره به بررسی پروندهٔ یک «جاسوس دوتابعیتی» در استان البرز، گفته بود که حکم او به‌زودی صادر خواهد شد.

اصغر جهانگیر تابعیت مضاعف فرد بازداشت‌شده را «سوئدی» عنوان کرده و گفته بود که او به «جاسوسی» برای اسرائیل متهم شده است.

بازداشت و محاکمهٔ شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف سوئدی موضوع بی‌سابقه‌ای نیست. احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی که سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرده بود، پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد و همچنان در ایران زندانی است.

سوئد قبلاً گفته بود که ایران آقای جلالی را به عنوان تبعه سوئد به رسمیت نمی‌شناسد با این استدلال که او در زمان دستگیر شدن شهروند ایران بود.

در پرونده‌ای دیگر، ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، یوهان فلودرس، شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا، که مدت‌ها به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، همراه با یک شهروند دیگر سوئد به نام سعید عزیزی، با حمید نوری که هنگام اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با نام مستعار «حمید عباسی» شناخته می‌شد، مبادله شد و به سوئد بازگشت.

اعدام کورش کیوانی در نوزدهمین روز جنگ ایران انجام شد؛ جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند آغاز شد و همچنان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه دارد.