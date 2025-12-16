وزارت خارجۀ سوئد بازداشت و محاکمۀ یک شهروند این کشور در ایران را تأیید کرد

وزارت خارجه سوئد ساعاتی پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر محاکمهٔ یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- سوئدی، این موضوع را تأیید کرد.
وزارت خارجه سوئد عصر سهشنبه ۲۵ آذر در بیانیهای به رادیو فردا گفت که این وزارتخانه و سفارت سوئد در تهران با خانواده این بازداشتی در تماس هستند و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد.
وزارت خارجه سوئد تأکید کرد که بهدلیل ماهیت محرمانه امور کنسولی و برای ممانعت از خدشهوارد شدن به تلاشها برای کمک به این شهروند سوئدی، قادر به ارائه جزئیات بیشتری در این زمینه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر با اشاره به بررسی پروندهٔ یک «جاسوس دوتابعیتی» در استان البرز، گفته بود که حکم او بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر تابعیت مضاعف فرد بازداشتشده را «سوئدی» عنوان کرده و گفته بود که او به «جاسوسی» برای اسرائیل متهم شده است.
به ادعای سخنگوی قوه قضائیه ایران، این شهروند دوتابعیتی «در سال ۱۴۰۲ جذب سرویسهای اسرائیل شد» و «چندین سفر به سرزمینهای اشغالی داشته و آخرین بار دو هفته پیش از ورود به ایران در آنجا بوده است».
اصغر جهانگیر بدون اشاره به هویت این فرد، در تضاد با اطلاعات بالا تصریح کرده که متهم یاد شده «یک ماه قبل از آغاز جنگ» ۱۲ روزه با اسرائیل، وارد ایران شده «و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بوده است».
سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد که این شهروند دوتابعیتی «تجهیزات الکترونیکی جاسوسی» بههمراه داشته و به جاسوسی برای اسرائیل «اعتراف کرده است».
پیشتر، رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داده بود که این شهروند سوئدی در روز چهارم جنگ ایران و اسرائیل و توسط اطلاعات سپاه این استان البرز شناسایی و بازداشت شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت کرد. برخی از متهمان که پیش از جنگ بازداشت شده بودند، در ماههای گذشته اعدام شدند.
گروههای حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم میکنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانهزنی سیاسی استفاده میکند. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده، اما بارها اتباع خارجی زندانی را پس از دریافت میلیونها دلار پول یا آزادی متقابل عوامل خود در خارج از کشور آزاد کرده است.
بازداشت و محاکمه شهروندان ایرانی با تابعیت مضاعف سوئدی موضوع بیسابقهای نیست. احمدرضا جلالی پزشک و محقق ۵۳ ساله که در سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرده بود، پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد و اکنون ۹ سال است که در ایران زندانی است.
وزارت خارجه سوئد اسفند پارسال سفیر ایران را احضار کرد و خواستار «آزادی فوری» آقای جلالی و «دسترسی فوری» او به مراقبتهای پزشکی شد که به گفتهٔ این وزارتخانه، «به وضوح به آن نیاز دارد».
ویدا مهراننیا همسر آقای جلالی اردیبهشت امسال از سکته قلبی همسرش در زندان خبر داد.
سوئد قبلاً گفته بود که ایران آقای جلالی را به عنوان تبعه سوئد به رسمیت نمیشناسد، زیرا او در زمان دستگیر شدن، شهروند ایران بود.
در پروندهای دیگر، ۲۶ خرداد امسال، یوهان فلودرس شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا، که مدتها به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، همراه با یک شهروند دیگر سوئد به نام سعید عزیزی، با حمید نوری که هنگام اعدامهای زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با نام مستعار «حمید عباسی» شناخته میشد، مبادله شد و به سوئد بازگشت.