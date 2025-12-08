قوه قضائیه از محاکمه یک ایرانی دوتابعیتی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

رئیس کل دادگستری استان البرز از آغاز رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی در شهر کرج خبر داد که به اتهام «جاسوسی» به نفع اسرائیل زندانی است.

به گزارش ارگان رسمی قوه قضائیه ایران، میزان نیوز، حسین فاضلی هریکندی گفته این ایرانی دوتابعیتی، ساکن «یکی از کشورهای اروپایی» بوده و در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شده است.

در اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز به نام فرد بازداشت‌شده و کشور محل اقامت او در اروپا اشاره‌ نشده است.

جنگ ایران و اسرائیل با مجموعه‌ای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و ۱۲ روز به طول انجامید.

پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، دستگاه قضایی حکومت ایران شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت کرده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده و این ایرانی دوتابعیتی بر اساس کیفرخواست صادره، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع» اسرائیل و بر اساس «موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» ایران محاکمه می‌شود.

فاضلی هریکندی با این حال گفته فرد بازداشت‌شده با «ماموران موساد ملاقات‌های متعددی» داشته و در اسرائیل هم «آموزش» دیده است.

او افزود: «متهم پس از دو سال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و سرزمین‌های اشغالی، حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد و به هنگام بازداشت و نیز در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف گردید.»

با این حال نوع اقلام ادعایی کشف‌شده، شرایط بازداشت متهم، محل نگهداری او و امکان دسترسی او به وکیل در اظهارات رئیس کل دادگستری البرز مورد اشاره قرار نگرفته است.

نهادهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر ده‌ها تبعه خارجی و دوتابعیتی را اغلب با اتهامات مرتبط با جاسوسی بازداشت کرده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند.

جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده، اما بارها اتباع خارجی زندانی را پس از دریافت میلیون‌ها دلار پول یا آزادی متقابل عوامل خود در خارج از کشور آزاد کرده است.