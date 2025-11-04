زوج فرانسوی متهم به جاسوسی در ایران از زندان اوین آزاد شدند

سسیل کوهلر و همسرس ژاک پاریس، دو تبعه فرانسوی، که در ایران به جاسوسی متهم شده و سه سال بود که در زندان اوین به سر میبردند از حبس آزاد شدند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز سهشنبه، ۱۳ آبانماه، در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که این زوج فرانسوی ساعتی پیش از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.
آقای مکرون در پیام خود این اتفاق را «اولین قدم» توصیف کرده و ادامه داده است که «گفتوگو ادامه دارد تا بازگشتشان به فرانسه هر چه زودتر میسر شود».
قوه قضائیه ایران روز ۲۲ مهر اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از متهمان به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در حکم «محاربه» به ۲۰ سال حبس در تبعید، و دیگری به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
در مقابل خانواده این دو اتهام مقامهای جمهوری اسلامی را «بیاساس» خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شدند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز ۲۰ شهریور گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
او افزوده بود: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.
در آن زمان گزارشهایی منتشر شد حاکی از این که خانم اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل پستهای ضداسرائیلی در شبکههای اجتماعی دستگیر شده است.
با این حال آزادی دو تبعه فرانسوی تا میانه آبان به تأخیر افتاد، و هنوز مشخص نیست که آیا مهدیه اسفندیاری در مقابل آزادی این دو آزاد شده یا خیر.
ایران از سال ۲۰۲۲ سسیل کوهلر و شریک زندگیاش، ژاک پاریس، را در شرایطی که فرانسه آن را شبیه «شکنجه» مینامید در بازداشت نگه داشته بود.
نهادهای امنیتی ایران در سالهای اخیر دهها تبعه خارجی و دوتابعیتی را اغلب با اتهامات مرتبط با جاسوسی بازداشت کردهاند. گروههای حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم میکنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانهزنی سیاسی استفاده میکند؛ اتهامی که ایران آن را رد میکند.