فرانسه میگوید یک زوج فرانسوی که بیش از سه سال در ایران زندانی بودند و این هفته به اتهام جاسوسی به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند، «خودسرانه» و بر اساس «اتهامات بیاساس» محکوم شدهاند.
پاسکال کانفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز پنجشنبه ۲۴ مهر به خبرنگاران گفت: «سسیل کوهلر و ژاک پاریس هر دو بهطور خودسرانه... به حبسهای بسیار طولانی محکوم شدند».
او افزود: «این اتهامات... کاملاً بیاساس هستند».
قوه قضائیه ایران روز ۲۲ مهر اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل به احکام سنگین زندان محکوم شدهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از متهمان به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در حکم «محاربه» به ۲۰ سال حبس در تبعید، و دیگری به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۷ سال زندان محکوم شده است.
گرچه خبرگزاری میزان نامی از متهمان نبرده، اما به نظر میرسد اشاره آن به سسیل کوهلر و شریک زندگیاش ژاک پاریس باشد که اسفند ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند.
خانواده این دو، اتهام مقامهای جمهوری اسلامی را «بیاساس» خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شدهاند.
نوئمی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس با رد احکام سنگین صادرشده علیه خواهرش و ژاک پاریس، گفت: «ما اعتبار این حکم را به رسمیت نمیشناسیم. سسیل و ژاک بیگناهاند».
او تأکید کرد: «مقامهای ایرانی باید فوراً این دو را آزاد کنند».
فرانسه، ایران را متهم کرده است که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه میدارد و اجازه حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمیدهد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی میگوید که هر دو متهم دارای تابعیت فرانسه و «کارمند سرویس اطلاعات فرانسه هستند» و احکام صادر شده به وکلای آنها ابلاغ شده است.
صدور این احکام سنگین در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ۲۰ شهریور گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
او افزوده بود: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.
گزارشها حاکی است که خانم اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل پستهای ضداسرائیلی در شبکههای اجتماعی دستگیر شده است.