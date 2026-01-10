رئیسجمهور آمریکا میگوید حکومت جمهوری اسلامی ایران در پی اعتراضها به دردسر بزرگی افتاده است و معترضان در آستانهٔ کنترل برخی شهرهای کشور هستند.
دونالد ترامپ که شامگاه جمعه ۱۹ دی در کاخ سفید با خبرنگاران گفتوگو میکرد، اظهار داشت: «وضعیت در ایران بسیار وخیم است. از نظر من مردم در حال به کنترل درآوردن برخی شهرها هستند که تنها چند هفته پیش هیچکس گمان نمیکرد واقعاً بتوانند کنترلشان را در دست بگیرند. ما این وضعیت را با دقت بسیار دنبال میکنیم».
رئیسجمهور آمریکا پیشتر یک گزارش تصویری منتشرشده از اعتراضات شامگاه ۱۸ دی در مشهد را در شبکهٔ «تروث سوشال» منتشر کرده بود.
او نوشت: «بیش از یک میلیون نفر تجمع کردند. دومین شهر بزرگ ایران تحت کنترل معترضان؛ نیروهای حکومتی شهر را ترک کردند».
آقای ترامپ روز جمعه برای چندمین بار طی این اعتراضها دربارهٔ کشتن معترضان به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد: «من این موضوع را بسیار صریح گفتهام که اگر آنها همچنان مردم را به قتل برسانند، مانند گذشته، مداخله خواهیم کرد. ما به آنها ضربههای شدیدی خواهیم زد، در جایی که واقعاً آسیب میبینند».
آقای ترامپ در توضیح بیشتر گفت: «این به معنای اعزام نیروی زمینی نیست، بلکه به معنای وارد کردن ضربههای بسیار سخت به نقاط حساس است».
این اظهارات در حالی بیان میشود که گزارشها از ایران حاکی از سرکوب شدید و کشتن معترضان در شهرهای مختلف ایران در سایهٔ قطع سراسری اینترنت است.
سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، روز جمعه اعلام کرد طی ۱۳ روز اعتراضات در ایران، «دستکم ۵۱ معترض شامل ۹ کودک» کشته و صدها تن دیگر زخمی شدهاند.
درخواست شاهزاده رضا پهلوی از ترامپ
در همین حال، شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی خطاب به دونالد ترامپ از او خواست که آمادۀ «مداخله برای کمک به مردم ایران» باشد.
در این پیام که شامگاه ۱۹ دی در شبکۀ ایکس منتشر شد، او خطاب به رئیسجمهور آمریکا نوشت: «این یک فراخوان فوری و فوری برای توجه، حمایت و اقدام شماست».
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حضور گستردۀ شهروندان ایران در خیابانها در روز و شب پنجشنبه، ۱۸ دی، افزود: «امروز، آنها نه تنها با گلوله، بلکه با یک خاموشی کامل ارتباطات مواجهاند. هیچ اینترنتی وجود ندارد. هیچ خط ثابت تلفنی».
او خطاب به دونالد ترامپ گفت که علی خامنهای «میخواهد از این خاموشی برای به قتل رساندن این قهرمانان جوان استفاده کند».
ولیعهد پیشین ایران با اشاره به تهدید حکومت ایران توسط دونالد ترامپ، نوشته که این تهدید «باعث شده تا اوباش رژیم عقبنشینی کنند. اما زمان بسیار حساس است. مردم یک ساعت دیگر دوباره به خیابانها خواهند آمد. از شما میخواهم کمک کنید».
پس از سرنگونی حکومت نیکلاس مادورو در ونزوئلا توسط آمریکا، آقای پهلوی گفته بود نیازی به مداخله نظامی در ایران نیست و «تغییر در ایران در نهایت به دست خود مردم ایران رقم خواهد خورد».
پنجشنبه شب، شهروندان ایران در پاسخ به فراخوان شماری از احزاب مناطق کردنشین ایران برای اعتصاب و شاهزاده رضا پهلوی، بهطور گسترده به خیابانها آمدند و کسبه نیز دست به اعتصاب زدند.
با آنکه گزارشها حاکی از برخورد خشونتبار با معترضان پس از این حضور گسترده است، اما بهدلیل قطع اینترنت و نبود دسترسی به داخل ایران، اطلاع دقیقی از وضعیت کشور وجود ندارد.
شامگاه جمعه نیز، در سیزدهمین شب دور جدید اعتراضات در ایران، مردم در بسیاری از نقاط کشور از جمله پایتخت به خیابانها آمدند و علیه حکومت و همچنین در بسیاری نقاط در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.
در همین حال، وزیر خارجه ایالات متحده صبح شنبه ۲۰ دی در پیامی کوتاه تأکید کرد که آمریکا از مردم شجاع ایران حمایت میکند.