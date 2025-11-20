پسر آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی، خبر داد که مادرش روز هفتم مهر امسال هنگام بازگشت از ایران توسط مأموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

رضا ضرابی، فعال سیاسی، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مادرش از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است، و این نهاد را به «ربودن» مادرش از فرودگاه متهم کرد.

او افزود: «ما تا ۴۳ روز هیچ‌گونه اطلاعی از بازداشت مادرم از طریق رسانه‌ها نداشتیم» و حتی برخی افراد ما را متهم می‌کردند که شما در حال «مظلوم‌نمایی» هستید و خانم مهاجر در زندان نیست.

به گفتهٔ این فعال سیاسی، آفرین مهاجر ۷۰ ساله که ساکن لس‌آنجلس آمریکا است هم اکنون در بند ۲۰۹ زنان زندان اوین نگهداری می‌شود و «خود ایشان تلفنی به من این موضوع را خبر داد».

این شهروند ایرانی- آمریکایی از سال ۱۹۹۲ مقیم آمریکا است و به گفتهٔ پسرش، «مبتلا به سرطان و دارای تومور مغزی بین دو چشم» است که «بسیار خطرناک بوده و پزشک، قبل از اعزام به زندان، به ایشان گفته که زمان خیلی طولانی زنده نخواهد ماند».

او افزود که داروهای مادرش حتی در آمریکا در دسترس همگان نیست و او به صورت محدود آن‌ها را دریافت می‌کرد، «اما مطمئناً در زندان از او مراقبت نخواهد شد و اگر به همین منوال پیش برود جانش به شدت در خطر خواهد بود».

«پنج اتهام» آفرین مهاجر

رضا ضرابی می‌گوید از طریق یکی از وکلایی که معمولاً پروندهٔ افراد سیاسی را برعهده می‌گیرد در جریان اتهامات مادرش قرار گرفته است. او این اتهامات را چنین عنوان کرد: «ایجاد گروه معاند»، «عضویت در گروه‌های معاند»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «توهین به مقدسات».

او افزود: گفته‌اند که مادرم برای سفر به ایران «امان‌نامه» یا «توبه‌نامه‌» هم امضا نکرده بود و «همین‌طوری به ایران رفته است».

آقای ضرابی که خود را «مدیر شورای براندازی» معرفی می‌کند، تأکید کرد که مادرش همواره در کنار او بود ولی عضو «شورای براندازی» یا «شورای اتاق فکر اپوزیسیون» نبود که «مدیریت آن برعهده من است»؛ اما «به‌خاطر مهر و محبت مادری که به من داشت، هرجا که من می‌رفتم، در کنارم نشسته بود و شرکت می‌کرد و در تمام برنامه‌هایی که من داشتم حضور فیزیکی داشت».

او تصریح کرد که مادرش هیچ فعالیت سیاسی نداشت و «به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی من ایشان را بازداشت کردند و تحت فشار قرار می‌دهند».

به گفتهٔ این فعال سیاسی، از مادرش «تحت فشار و شکنجه» خواسته‌اند تا «من شورای براندازی را تعطیل کنم. اما اعلام می‌کنم که من این شورا را نخواهم بست و با توجه به این‌که ایشان زندگی مستقل خود را دارد، اجازه این را ندارم که بخواهم یک نهاد سیاسی را ببندم».

آقای ضرابی می‌گوید که «با واسطه یکی از اقوامش در ایران» توانسته است تلفنی با مادرش صحبت کند و «بخش زیادی از صحبت‌های او را ضبط کرده است».

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر بارها دربارهٔ سفر شهروندان آمریکایی به ایران هشدار داده است.

در همین مورد از رضا ضرابی پرسیدیم که چرا با وجود این هشدارها، مادرش به ایران سفر کرد. او در پاسخ گفت: «دلیل اصلی سفر مادرم برای انجام امور شخصی پس از مرگ پدرم بود».

این فعال سیاسی می‌گوید به مادرش خبر داده‌اند که «قرار است دادگاهی تشکیل شود و او را محاکمه کنند. و من این خطر را جدی می‌بینم که از ایشان به عنوان ابزار در برابر آمریکا استفاده کنند، چون دارای تابعیت آمریکایی است».

آقای ضرابی به رادیو فردا گفت یک روز پس از بازداشت مادرش «نامه‌ای کتبی به وزارت خارجه آمریکا» نوشت و آن‌ها «دریافت نامه را تأیید و اعلام کردند که در مورد اقدامات خودشان اطلاع خواهند داد، ولی هنوز هیچ اطلاعی ندادند».