موج تازه اعدام در ایران ادامه دارد؛ علی فهیم توسط قوه قضاییه اعدام شد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۷ فروردین، خبر داد که علی فهیم، یکی دیگر از معترضان دی‌ماه در تهران، اعدام شده است.

تنها در سه روزی که از آغاز هفته جاری در ایران می‌گذرد، او پنجمین نفری است اعدام شده است. او همچنین دهمین نفری است که در موج تازه اعدام توسط قوه قضاییه در یک هفته گذشته جان باخته‌اند.

به نوشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، علی فهیم از جمله افرادی بود که شامگاه ۱۸ دی‌ماه «به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحه‌خانه و سرقت سلاح‌های جنگی تعرض» کردند.

نام او در کنار امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، و شاهین واحدپرست به عنوان «عوامل اصلی این تعرض» آمده است. سه تن دیگر پیش از فهیم در یک هفته گذشته اعدام شده‌اند.

میزان در گزارش خود در روز دوشنبه بار دیگر تکرار کرده است که این چهار نفر «به قصد دستیابی به سلاح‌های موجود در یک مکان دارای طبقه نظامی در تهران حمله‌ور شدند».

اما اصرار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر ربط دادن این افراد جوان به یورش به یک مکان نظامی در حالی است که روایت یک وکیل حقوق بشری بر اساس ویدئوهایی که از آن شب دیده با گزارش رسمی تفاوت آشکار دارد.

میترا شجاعی، خبرنگار دویچه‌وله، این روایت را در مصاحبه با رادیوفردا شرح داده است:

اما در گزارش میزان درباره علی فهیم نکته تازه‌ای هم هست: تکیه بر یکی از گفته‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رساندن اسلحه به دست معترضان دی‌ماه. میزان می‌نویسد: «در جریانات اغتشاشات دی‌ماه سال ۱۴۰۴، به اذعان شخص ترامپ، آمریکا برای حمایت از آشوب‎گران به آن‌ها سلاح نیز رسانده بوده.»

این در حالی است که دونالد ترامپ هرگز نگفته است که آمریکا معترضان را مسلح کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هفته گذشته اعلام کرده بود که اعدام‌های تازه در ایران «ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف است.»

پیش از آغاز اعتراضات مردمی و کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای اعدام در ایران شدت گرفته بود و اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در غیاب دسترسی مردم به اینترنت و سانسور شدید اخبار اجرای این حکم دوچندان شود.

این اعدام‌ها در میانه جنگ در کشور اجرا می‌شود، جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند آغاز شد و همچنان با حملات این دو به ایران و حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل و کشورهای منطقه ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.