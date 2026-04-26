اعدام، اتفاقی هر روزه در ایران پس از جنگ؛ عامر رامش، زندانی سیاسی، اعدام شد

در ادامه موج اعدام که در هفتههای گذشته همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در کشور آغاز شده، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه روز شنبه از اعدام عرفان کیانی در اصفهان خبر داد، و روز یکشنبه از اعدام عامر رامش در زاهدان.
در نزدیک به ده روز گذشته تقریبا هر روز یک یا دو نفر در ایران اعدام شدهاند، از میان معترضان و زندانیان سیاسی.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه، ششم اردیبهشت، از اجرای حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی، این بار در زاهدان، به اتهام عضویت در گروه جیشالعدل خبر داد.
میزان روز یکشنبه عناوین اتهامی عامر رامش، ۱۹ ساله، را چنین توضیح داده است: «بغی از طریق بمبگذاری و اجرای کمین در مسیر نیروهای نظامی، عضویت در گروه باغی جیشالعدل و عضویت در گروه معاند جنبش دادخواهان بلوچ وابسته به عبدالغفار نقشبندی.»
این خبرگزاری همچنین به «اقاریر صریح وی [رامش] در مراحل مختلف بازجویی، بازپرسی و دادگاه» اشاره کرده است.
پیشتر رسانههای حقوق بشری خبر داده بودند که اعترافات اجباری او از رسانههای حکومتی پخش و منتشر شده است.
سایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد روز شنبه از انتقال عامر رامش به قرنطینه زندان زاهدان «برای اجرای حکم اعدام» و «فشار بر خانواده او برای وادار کردن برادرش به تسلیم» خبر داده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه خبر اعدام عرفان کیانی را داد و درباره او نوشت: «عرفان کیانی به همراه چند نفر دیگر که لیدری آنها را برعهده داشت، در ۱۸ دیماه حوالی ساعت ۲۰ در چهارراه پیروزی، همزمان با شکلگیری تجمع، اقدام به تخریب اموال عمومی کرده» است.
«تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتشسوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد (قداره)، مسدود کردن مسیر خودروها، حمله به مأموران و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان» از جمله اتهامات عرفان کیانی برشمرده شده است.
از دادگاه این پرونده و روند رسیدگی به شواهد و مدارک درباره این اتهامات ادعایی قوه قضاییه هیچ عکس و خبری منتشر نشده است.
ایران هنوز عملا در وضعیت جنگی است؛ آتشبس دو هفتهای پس از به پایان رسیدن به طور نامحدود توسط رئیس جمهور آمریکا تمدید شد، و طرفین به نظر میرسد هنوز در تلاش هستند تا به توافقی دست یابند که هر دو طرف را راضی کند.
در این میان اینترنت بینالمللی هنوز با بهانه همین شرایط جنگی و وضعیت امنیتی قطع است، شبها در خیابانها تظاهرات پرسروصدای حکومتی به راه میافتد و صبحها با خبر اعدامی دیگر آغاز میشود.
روز پنجشنبه، سوم اردیبهشت، در پی اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به اتهام «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق و «همکاری با موساد»، این سازمان اعلام کرد «در ۱۲ سال گذشته» با شیرزادی ارتباطی نداشته است.
سپس کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعلام کرد که احکام اعدام احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند ۱۷ و ۱۸ ساله که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در دیوان عالی کشور «تأیید و به اجرای احکام ارسال شده است».
احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری در پرونده مرتبط به آتشسوزی مسجد پاکدشت بازداشت شدهاند.
یک روز پیشتر مهدی فرید به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، یک روز قبل از او امیرعلی میرجعفری از بازداشتشدگان دیماه و دو روز پیشتر محمد معصومشاهی و حامد ولیدی به اتهام «ارتباط با اسرائیل» اعدام شده بودند.
به این ترتیب تمام کسانی که در هفتههای گذشته اعدام شدهاند یا معترض بودهاند و متهم به خرابکاری یا متهم به «همکاری با اسرائیل» یا متهم به عضویت در گروههایی چون جیشالعدل و سازمان مجاهدین خلق ایران.
تمام این اعدامها در پی تأکید چندباره غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، رخ داده که میگوید دادگاهها لازم است «خارج از روال عادی» و با سرعت به پرونده بازداشتشدگان رسیدگی کنند.
پیشتر اخباری هم از برگزاری «دادگاه آنلاین» در کشور و صدور سریع حکم منتشر شده است.
در همین زمینه سازمان حقوق بشر ایران روز چهارم اردیبهشت خبر داد که محمدرضا مجیدی اصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، چهار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی بهمنظور تشدید مجازات جاسوسی در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب کرد، به اعدام و مصادره کامل اموال محکوم شدند.
بر اساس اطلاعات این سازمان، دستکم ۳۰ نفر از معترضان دیماه به اعدام محکوم شدهاند و احتمال دارد صدها نفر دیگر نیز با اتهاماتی روبهرو باشند که مجازات اعدام درپی دارد.
با موج تازهای که از اجرای اعدام در کشور آغاز شده، ایران که همواره یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته احتمالا در حال حاضر به نسبت جمعیت به مقام اول در اجرای این حکم رسیده است.
سازمانهای حقوق بشری در گزارشهای مختلف گفتهاند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه استفاده میکند.