جمهوری اسلامی مهدی فرید، کارمند سابق سازمان انرژی اتمی را اعدام کرد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت، کارمند یکی از «سازمان‌های حساس کشور» به نام مهدی فرید را که در حوزه «پدافند غیرعامل فعالیت داشت»، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام کرد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری او را کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی معرفی کرده بودند که در زمستان ۱۴۰۱ بازداشت و ابتدا به زندان تهران بزرگ و بعدتر به زندان اوین منتقل شده بود.

آن‌طور که وب‌سایت میزان، ارگان خبری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گزارش کرده، آقای فرید «اطلاعات حساس کشور را در اختیار موساد قرار می‌داد».

در این گزارش، درباره اتهامات فرید آمده که او «سرورهای یک سازمان حساس را با دستور افسر موساد به فایل‌های آلوده متصل» کرده بود.

خبرگزاری دانشجو نیز نوشته: «گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه حاکی است وی با اتصال مکرر تجهیزات USB در داخل سازمان، زمینه دسترسی خارجی به سامانه‌ها را فراهم کرده است.»

میزان نوشته که فرید که «از طریق فضای مجازی با افسران موساد ارتباط برقرار کرده و آگاهانه به همکاری با این سرویس ادامه داده است».

ارگان قوه قضائیه همچنین افزوده که «محکوم‌علیه در جریان رسیدگی به پرونده، به انتقال اطلاعاتی از جمله ساختار سازمانی، وضعیت حفاظتی، اطلاعات پرسنلی و جزئیات زیرساختی اعتراف کرده است.»

در این گزارش آمده که او «در ازای همکاری، حقوق و پاداش در نظر گرفته شده و وعده خروج از کشور نیز داده شده بود که محقق نشد.»



همچنین اعلام شده که در پرونده‌های مرتبط، تاکنون ۱۹ حکم دیگر در استان قم برای متهمان «همکاری با دشمن» صادر شده که شامل مجازات حبس و جزای نقدی است.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند پارسال به ایران، اجرای احکام اعدام را شدت بخشیده است. در روزهای گذشته نیز اخبار متعددی از اعدام‌های روزانه دستگاه قضایی ایران منتشر شده است.

مهدی فرید که بود؟

نام مهدی فرید پیش از بازداشت در برخی روزنامه‌ها چون اعتماد، اعتمادملی، هم‌میهن و آرمان، ستون‌نویس بود و در عین حال در سازمان انرژی اتمی ایران، سایت امیرآباد تهران، کار می‌کرد، آبان‌ماه ۱۴۰۴ رسانه‌ای شد.

۱۹ آبان‌ماه گزارش‌هایی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که مأموران زندان اوین، او را همراه با احسان افراشته، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از بند هفت به قرنطینه منتقل کردند و این انتقال با درگیری و ضرب و شتم سایر زندانیان این بند همراه بود.

گزارش شده که مهدی فرید در همان مکانی (سایت امیرآباد تهران) کار می‌کرد، که روزبه وادی، دانشمند هسته‌ای که چندی پیش اعدام شد نیز در آنجا مشغول به کار بود.

سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در بیانیه‌ای از احتمال اعدام فرید ابراز نگرانی کرده و نوشته بود «او با وجود همکاری کامل با مقام‌ها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری دادگاه مجدد، این‌بار در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.»