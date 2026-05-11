عرفان شکورزاده، دانشجوی ۲۹ ساله، به اتهام «جاسوسی» برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت گزارش داد که ایران یک متهم دیگر با ادعای «جاسوسی مشترک» برای آمریکا و اسرائیل را اعدام کرد.

این خبرگزاری هویت فرد اعدام‌شده را «عرفان شکورزاده» اعلام و ادعا کرده که او «با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور» همکاری داشته است.

میزان بدون اشاره به شغل این متهم، افزوده که او در چارچوب یک «پروژه» و «با توجه به تخصصی که داشته، جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزهٔ ماهواره فعالیت داشته است».

بر اساس این ادعا، فرد اعدام‌شده «آگاهانه» و «با میل خود» در «سه مرحله اقدام به ارتباط‌گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به سی‌آی‌ای بوده است».

میزان می‌افزاید: «اطلاعاتی که محکوم‌علیه تلاش داشته به سرویس‌های دشمن ارائه کند، دارای طبقه‌بندی بوده است».

سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده ۲۹ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بود.

گزارش‌ها حاکی است که او بهمن سال ۱۴۰۳ به اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود ۹ ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و تحت فشار مجبور به «اعتراف اجباری» شد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در سوابق علمی منتشرشده از شکورزاده، کسب رتبهٔ نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزهٔ نرم‌افزارهای تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت‌یابی ماهواره دیده می‌شود. عنوان پایان‌نامه او نیز «کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درگ اتمسفری» بوده است.

حکم اعدام او هفته گذشته در دیوان عالی کشور تأیید شده بود و او در زندان قزلحصار در حبس بود.

ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبه‌رو بوده است؛ موجی که به گفتهٔ نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات، به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه عمل می‌کند.

اتهام‌ها در این پرونده‌ها عمدتاً تکراری‌اند: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، مشارکت در اعتراضات خشونت‌آمیز و عضویت در گروه‌های مخالف.

بر اساس گزارش مشترک سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» مستقر در پاریس، که ۲۴ فروردین امسال منتشر شد، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم «یک هزار و ۶۳۹ نفر» را اعدام کرده‌ است.

این «بالاترین» تعداد اعدام طی یک‌سال در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون است.

این دو سازمان غیردولتی همچنین هشدار دادند که پس از اعتراضات دی‌ماه پارسال و آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران، خطر استفاده گسترده‌تر از مجازات اعدام در کشور افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به ۹۷۵ نفری که در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند، «۶۸ درصد» افزایش داشته و شامل «۴۸ زن» نیز بوده است.