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مصاحبه عباس عراقچی؛ روایت پیروزی روی ویرانه‌های جنگ

مصاحبه عباس عراقچی؛ روایت پیروزی روی ویرانه‌های جنگ
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مصاحبه عباس عراقچی؛ روایت پیروزی روی ویرانه‌های جنگ

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عباس عراقچی در گفت‌وگویی مفصل، روایتی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه ارائه کرده که در آن جمهوری اسلامی نه‌تنها شکست نخورده، بلکه با حفظ انسجام سیاسی، تغییر موازنه بازدارندگی و واداشتن آمریکا به پذیرش یک تفاهم، از جنگ با دست بالا خارج شده است. او در این روایت، مذاکره را «اتمام حجت»، آتش‌بس را «تصمیم از موضع قدرت» و مهم‌ترین دستاورد جنگ را «شکستن تصویر ایران ضعیف» توصیف می‌کند. اما این روایت، صرفاً شرح وقایع جنگ است یا تلاشی برای بازسازی مشروعیت سیاسی نظام پس از یکی از پرهزینه‌ترین بحران‌های سال‌های اخیر؟ این موضوع را با رضا علیجانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران، در میان گذاشتیم.

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