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سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تهران ۱۰:۰۲

شوخی با تاریخ
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شوخی با تاریخ

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تبارشناسی تملق؛ در جستجوی اولین‌ پاچه‌مالان

تبارشناسی تملق؛ در جستجوی اولین‌ پاچه‌مالان
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تبارشناسی تملق؛ در جستجوی اولین‌ پاچه‌مالان

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در اپیزود هشتاد و پنج به تملق‌ها و چاپلوسی‌های تاریخی و ریشه این پدیده در طول تاریخ می‌پردازیم. لازم به ذکر است از لویی چهاردهم در فرانسه گرفته تا دربار ناصرالدین‌شاه، و از اسکندر مقدونی تا آقای «اون» در کره‌شمالی، همگی نقش به سزایی در ساخته شدن این اپیزود از شوخی با تاریخ ایفا کرده‌اند.

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