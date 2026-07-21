در اپیزود هشتاد و پنج به تملق‌ها و چاپلوسی‌های تاریخی و ریشه این پدیده در طول تاریخ می‌پردازیم. لازم به ذکر است از لویی چهاردهم در فرانسه گرفته تا دربار ناصرالدین‌شاه، و از اسکندر مقدونی تا آقای «اون» در کره‌شمالی، همگی نقش به سزایی در ساخته شدن این اپیزود از شوخی با تاریخ ایفا کرده‌اند.