پهپادهای اوکراینی انبار نفت و مراکز لجستیکی استان مسکو را هدف قرار دادند

ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد در ادامهٔ حملات شبانهٔ این کشور به اهدافی در روسیه، یک انبار نفت و چند مرکز لجستیکی در استان مسکو هدف قرار گرفتهاند.
او روز دوشنبه ۲۹ تیر همچنین گفت دو نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه و چهار کشتی باری نیز هدف قرار گرفتهاند.
مقامهای روسیه هم اعلام کردند حملات پهپادی اوکراین به استان مسکو، ۱۰ زخمی بر جای گذاشته است. تصاویر منتشرشده از منطقه ستونهای عظیم دود را بر فراز محل اصابت پهپادها نشان میدهد.
زلنسکی در شبکههای اجتماعی نوشت که اوکراین «به هر حملهٔ روسیه علیه شهرها و جوامع خود پاسخی عادلانه میدهد» و افزود حملات دوربرد کییف علیه مراکز لجستیکی و تأسیسات نفتی روسیه نتایج ملموسی داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر رشته حملات دوربرد خود به پالایشگاهها، انبارهای نفت و مراکز لجستیکی روسیه را تشدید کرده است.
بر اساس ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی، تقریباً همه پالایشگاههای بزرگ غرب روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتهاند و بسیاری از آنها چندین بار آسیب دیدهاند.
کارشناسان برآورد میکنند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت پالایش نفت روسیه از مدار خارج شده است. این وضعیت، باعث کمبود بنزین و محدودیتهای توزیع سوخت در بسیاری از مناطق این کشور، از جمله شهرهای بزرگ و روستاهای دورافتاده، شده است.
این حملات در حالی انجام شد که روسیه یک روز پیش از آن، با حملهٔ موشکی به کشتی باری گلدن لئو در نزدیکی بندر اودسا، ۱۰ نفر را کشت.
نیروی دریایی اوکراین اعلام کرد این کشتی با پرچم گینه بیسائو و با خدمهای از هند و سوریه، بر اثر اصابت سه موشک کروز روسیه دچار آتشسوزی شد. بهگفتۀ مقامهای اوکراینی، ۹ نفر از خدمه و یک راهنمای دریایی کشته و هشت نفر دیگر نجات یافتند.
رابرت بروودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، نیز اعلام کرد نیروهایش هفت شناور روسی در دریای سیاه و دریای آزوف و همچنین هفت تأسیسات انرژی در کریمهٔ اشغالی را هدف قرار دادهاند.
بهگفتهٔاین مقام نظامی کییف، از ابتدای ژوئیه تاکنون، حملات اوکراین ۱۸۳ شناور روسی، ۱۰۳ تأسیسات انرژی و ۲۵ سامانهٔ پدافند هوایی را هدف قرار داده و ظرفیت گذرگاه کشتیرانی کرچ را ۷۵ درصد کاهش داده است.
در مقابل، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد دوشنبه با دو موشک هدایتشوندهٔ هوابهزمین و ۹۴ پهپاد تهاجمی به خاک اوکراین حمله کرده است.
مقامهای اوکراینی همچنین گفتند شهر پاولوهراد برای نخستین بار هدف بمبهای هدایتشوندهٔ هوایی ارتقایافتهٔ روسیه قرار گرفته است؛ بمبهایی که بهگفتۀ آنها برد بیشتری یافتهاند و امکان هدف قرار دادن مناطق عمیقتر در خاک اوکراین را فراهم میکنند.
در حملهٔ دیگری به شهر زاپوریژیا نیز، بهگفتۀ ایوان فدوروف، فرماندار منطقه، یک نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند و چندین ساختمان مسکونی و غیرمسکونی آسیب دید.