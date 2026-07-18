موجی از حملات پهپادی اوکراین روز شنبه ۲۷ تیر انبارهای تجارت الکترونیک در مناطق مسکو و تامبوف را هدف قرار داد که در نتیجه آن هشت نفر کشته شدند و آتشسوزیهای گستردهای رخ داد که برای ساعتها آسمان را با دود غلیظ سیاه پوشاند.
کییف در ماههای اخیر حملات خود به خاک روسیه را تشدید کرده است؛ حملاتی که به گفته اوکراین، تلافی بیش از چهار سال بمباران خاک این کشور از سوی روسیه است و زندگی روزمره شهروندان عادی روسیه را نیز مختل کرده است.
این کارزار که اوکراین آن را «تحریمهای دوربرد» مینامد، عمدتاً زیرساختهای نفتی روسیه را هدف قرار داده و به بروز یک بحران گسترده سوخت در یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان انجامیده است.
در تازهترین حملات، اوکراین دو انبار مهم متعلق به شرکت «وایلدبریز»، بزرگترین خردهفروش اینترنتی روسیه، را هدف قرار داد. در این حملات هشت نفر از کارکنان شیفت شب کشته شدند و آتشسوزیهایی به راه افتاد که تقریباً این تأسیسات را بهطور کامل نابود کرد.
تاتیانا کیم، مدیرعامل شرکت وایلدبریز، گفت: «شبی وحشتناک و رویدادهایی هولناک برای شرکت ما و برای کشورمان بود. این دردی است که با هیچ کلمهای نمیتوان آن را توصیف کرد.»
ویدئوهای منتشر شده دود غلیظی را در منطقه مسکو نشان میدهند که دستکم تا اواخر بعدازظهر همچنان در آسمان باقی مانده بود.
یوگنی پرویشوف، فرماندار منطقه تامبوف که در حدود ۵۰۰ کیلومتری جنوبشرقی مسکو قرار دارد، گفت: «هفت نفر از کارکنان شیفت شب هنگامی کشته شدند که پهپادهای دشمن به مرکز لجستیکی وایلدبریز اصابت کردند.»
آندری ووروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، نیز اعلام کرد بر اثر حمله به یک انبار ذخیره نفت یک نفر بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
مقامهای محلی گفتند که آتشنشانان همچنان در حال مهار آتشسوزی در شهر الکتروستال در منطقه مسکو هستند، در حالی که آتشسوزی در تامبوف خاموش شده است. ووروبیوف افزود که در الکتروستال یک مهدکودک خالی از سکنه نیز هدف قرار گرفت، اما این حمله تلفات جانی نداشت.
به گفته مقامهای روسیه، نزدیک به ۶۰ نفر در حملات به این دو منطقه زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، گفت که بیش از ۳۷۰ پهپاد طی شب گذشته به سمت منطقه مسکو پرتاب شده بود. او افزود که بین ۱۱ تا ۱۸ ژوئیه، در مجموع یکهزار و ۸۹۲ پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند، رهگیری شدهاند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پاسخ به حملات روسیه به زیرساختهای غیرنظامی، شهرها و جوامع ما، دو مرکز بزرگ لجستیکی در مناطق مسکو و تامبوف هدف قرار گرفتند.»
او مدعی شد که از این مراکز «برای تأمین قطعات تحریمشده مورد استفاده در تولید پهپادها و تجهیزات ناوبری» استفاده میشد.
در اوکراین نیز حملات روسیه به بندر اودسا در ساحل دریای سیاه، یک کشته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشت و نشانهای از تشدید بمباران تأسیسات بندری بود.
تشدید حملات اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه، بیش از هر زمان دیگری در طول جنگ، زندگی روزمره مردم این کشور را مختل کرده است. از ماه ژوئن تاکنون، کمبود سوخت حدود ۹۰ درصد مناطق روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
در هفتههای اخیر، صف کشیدن در جایگاههای سوخت به بخشی از زندگی روزمره در روسیه تبدیل شده است؛ کشوری که تا پیش از این، سوخت در آن بهراحتی در دسترس بود و قیمت آن نیز بهمراتب کمتر از اروپا بود.
درگیریها در خط مقدم جنگ تا حد زیادی متوقف شده و به نظر میرسد اوکراین موفق شده است سرعت پیشروی تابستانی روسیه را کاهش دهد.