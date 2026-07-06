ارتش روسیه روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، بار دیگر منطقه کییف در اوکراین را با موشکهای بالیستیک و پهپادهای انتحاری هدف گرفت، حملهای که جان دستکم ۱۱ نفر را گرفت و دهها مجروح برجا گذاشت.
این حمله که دومین حمله بزرگ روسیه در یک هفته گذشته به منطقه اطراف پایتخت اوکراین به شمار میرود در آستانه برگزاری اجلاس سطح بالای سازمان ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است در حاشیه اجلاس ناتو که روز سهشنبه، ۱۶ تیرماه، در آنکارا، پایتخت ترکیه، آغاز میشود با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، دیدار و گفتوگو کند.
به نوشته رسانههای داخلی آمریکا، ترامپ سپس در تلاش برای احیای راه رسیدن به آتشبس میان دو طرف قرا ر است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفتوگو کند.
رئیسجمهور آمریکا روز شنبه هفته جاری در تماسهای تلفنی جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، علاوه بر جنگ اوکراین، درباره ایران و تحولات خاورمیانه نیز گفتوگو کرده بود.
به گفته یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی کرملین، ترامپ و پوتین در تماس ۸۵ دقیقهای خود، با توجه به نشست آتی آنکارا، درباره راههای حلوفصل جنگ اوکراین و همچنین ایران و خاورمیانه رایزنی کردند.
با این حال این باعث نشد که پوتین دست از حملهای تازه به خاک اوکراین بردارد. اوکراین نیز در روزهای گذشته بر شدت حملات خود به خاک روسیه افزوده است.
از جمله مقامهای روسیه و اوکراین اعلام کردند سنپترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، و مناطق اطراف آن بامداد شنبه ۱۳ تیر هدف حمله گسترده پهپادی اوکراین قرار گرفتند که در جریان آن یک بندر محلی و زیرساختهای نفتی هدف اصابت قرار گرفتند.
در مقابل، به گزارش خبرگزاری فرانسه، در کییف در نخستین ساعات روز دوشنبه صدای دستکم ده انفجار شنیده شده که جان ده نفر را در پایتخت و یک نفر دیگر در منطقه بوچا در نزدیکی کییف را گرفته است.
حملات تازه روسیه همچنین ۴۶ مجروح و زخمی در پایتخت اوکراین و ۱۵ مجروح هم در مناطقه پیرامونی آن برجا گذاشت.
وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که در حملهای «عظیم» با موشک و پهپاد چند «کارخانه صنایع نظامی» را هدف گرفته است، با این حال به گفته یک مقام نظامی منطقه کییف در اوکراین هدف حملات روسیه مجتمعهای مسکونی بوده است.
عکسها و ویدئوهایی که تا اینجا در شبکههای اجتماعی از حملات روز دوشنبه منتشر شده آتشسوزی در منطقهای مسکونی در کییف را نشان میدهد.
اوکراین در هفتههای اخیر بیشتر تأسیسات انرژی در روسیه را هدف گرفته و به منطقه کریمه در خاک خود هم که تحت کنترل روسیه است حمله کرده است.
رهبران ناتو قرار است در آنکارا بار دیگر تأکید کنند که روسیه همچنان مهمترین تهدید بلندمدت برای امنیت منطقهٔ یورو-آتلانتیک است.
اگرچه مقامهای این ائتلاف میگویند روسیه با مشکلات اقتصادی روبهرو است و اوکراین توانسته موقعیت خود را حفظ کند، مارک روته هشدار داده است که نزدیک به نیمی از بودجهٔ دولت روسیه اکنون صرف امور دفاعی میشود و اعضای ناتو نباید تهدید مسکو را دستکم بگیرند.