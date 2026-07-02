متیو ویتاکر، نمایندهٔ دائم آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، میگوید تنشهایی که در پی جنگ با ایران میان واشینگتن و برخی متحدانش به وجود آمده بود، اکنون برطرف شده و اعضای این پیمان در آستانهٔ نشست سران در آنکارا همسویی بیشتری دارند.
ویتاکر روز چهارشنبه ۱۰ تیر در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به نارضایتی دونالد ترامپ از برخی اعضای ناتو در جریان حمله به ایران، گفت رئیسجمهور آمریکا از اینکه بعضی از متحدان اجازهٔ استفاده از پایگاهها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند و پس از آن هم مواضع انتقادی اتخاذ کردند، ناامید شده بود.
او با این حال تأکید کرد: «خوشبختانه آن روزها پشت سر گذاشته شده است» و افزود اعضای ناتو اکنون بیش از گذشته به اهمیت انسجام سیاسی و نظامی در این ائتلاف پی بردهاند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اظهارات نمایندهٔ آمریکا نشان میدهد جنگ اخیر ایران، در کنار جنگ اوکراین، از مهمترین محورهای نشست هفتهٔ آیندهٔ سران ناتو در آنکارا خواهد بود. این نشست قرار است بر افزایش بودجهٔ دفاعی، توسعهٔ ظرفیت صنایع نظامی و نقش ناتو در خاورمیانه متمرکز باشد.
خاورمیانه و خلیج فارس در مرکز توجه نشست آنکارا
برای نخستین بار، رهبران ناتو در سطح سران جلسهای ویژه را به بررسی چالشهای امنیتی و فرصتهای سیاسی در جبههٔ جنوبی این ائتلاف اختصاص خواهند داد.
قرار است در این نشست، رهبران ناتو با نمایندگان چهار کشور عربی عضو «ابتکار همکاری استانبول» نیز دیدار کنند؛ سازوکاری که ناتو از طریق آن با کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس همکاری امنیتی دارد.
مقامهای ترکیه نیز اعلام کردهاند که تحولات خلیج فارس از موضوعات اصلی این نشست خواهد بود.
بهگفتۀ ویتاکر، رهبران ناتو علاوه بر بررسی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت سوریه، لبنان، غزه و کرانهٔ باختری اشغالی را نیز در قالب یک ارزیابی جامع از تحولات منطقه بررسی خواهند کرد.
همزمان، معاون وزیر خارجهٔ ترکیه، در نشستی در اندیشکدهٔ «مؤسسهٔ واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» گفت آنکارا قصد دارد از نشست ناتو برای جلب حمایت بیشتر از روند دیپلماسی میان ایران و آمریکا و تلاشهای گستردهتر برای ثبات خاورمیانه استفاده کند.
او گفت ترکیه خواهان آن است که ناتو تنها بر تهدیدهای نظامی تمرکز نکند بلکه فرصتهای سیاسی برای کاهش تنشها در منطقه را نیز مدنظر قرار دهد.
نمایندهٔ دائم آمریکا در ناتو ابراز اطمینان کرده است که نشست آنکارا نشاندهندهٔ مرحلهای تازه در ناتو خواهد بود؛ مرحلهای که در آن، بهجای بیانیههای سیاسی، اجرای تعهدات و تقسیم مسئولیت میان اعضا معیار اصلی ارزیابی خواهد بود.