بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه اوکراین و شش کشور اروپایی دیگر از قصد خود برای ایجاد یک برنامه مشترک دفاع در برابر موشک‌های بالستیک خبر دادند.

سران اوکراین و ۹ کشور اروپایی دیگر از جمله سه قدرت اصلی این قاره روز دوشنبه، ۲۲ تیرماه، در پی نشست خود در پاریس، پایتخت فرانسه، از قصدشان برای ایجاد این برنامه مشترک با بهره‌گیری از «تجربهٔ کی‌یف در نبرد تمام‌عیار با روسیه» خبر دادند.

متحدان اروپایی اوکراین روز دوشنبه همچنین وعدهٔ حمایت بیشتر از این کشور در نبردش با مسکو در قالب دفاع موشکی را دادند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، نشست پاریس شانزدهمین جلسه از دیدار اعضای ائتلاف موسوم به حامیان اوکراین بود که به همت دولت‌های بریتانیا و فرانسه برای کمک به این کشور در پایان دادن به تهاجم روسیه به راه افتاده است.

در همین زمینه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در نشست خبری پایان این کنفرانس ضمن خبر دادن از تأمین ۱۶ جت جنگنده رافال و تقویت سامانه دفاع موشکی کی‌یف تأکید کرد: «مصمم هستیم به حمایت از اوکراین با سرعت و شدت بیشتر ادامه دهیم.»

به نوشته روزنامهٔ گاردین، در همین نشست، دولت بریتانیا به صندوق کمک ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین پیوسته است؛ اقدامی که به شرکت‌های اسلحه‌سازی این کشور امکان می‌دهد سلاح بیشتری در اختیار اوکراین بگذارند.

بریتانیا در این کنفرانس همچنین از بستهٔ تحریمی تازه‌ای علیه عوامل سایبری روسیه خبر داد که با کشورهای اروپایی اجرا خواهد شد.

در بیانیهٔ ۱۰ کشور اروپایی که شامل دانمارک، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد نیز هست، تأکید شده است که طرح دفاع موشکی بالستیکی اروپا «صرفاً جنبه دفاعی» خواهد داشت.

در همین زمینه ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در نشست خبری پایانی این کنفرانس گفت: «توانایی‌های ضد بالستیکی قوی و کافی برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین الزامی است.»

کرملین،‌ مقر حکومت روسیه، روز دوشنبه در واکنش به نشست جدید در پاریس ائتلاف حامیان اوکراین را «ائتلاف جنگ‌طلبان» نامید و تلاش کرد آن را کم‌اهمیت جلوه دهد.

اوکراین در هفته‌های گذشته به‌طور سیستماتیک بخش زیادی از رادارها و پدافندهای ضدهوایی روسیه را نابود کرده است. در چند روز گذشته همچنین تداوم حملات پهپادی اوکراین به کشتی‌های روسی در دریای آزوف باعث شد که روسیه مجبور شود کشتیرانی خود در این آبراه حیاتی را به حال تعلیق درآورد.