در حملات تازهٔ روسیه به خاک اوکراین که بامداد چهارشنبه، ۱۷ تیرماه، دستکم هفت نفر جان باختند. این حمله که با پاسخ متقابل اوکراین همراه بود همزمان با اجلاس اعضای ناتو در آنکارا انجام شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات روسیه تنها ساعاتی پیش از دیدار دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیاش، اتفاق افتاد.
به نوشته این خبرگزاری، اولین انفجار در کییف، پایتخت اوکراین، اندکی پس از نیمهشب اتفاق افتاد و سپس صدای چندین انفجار پیدرپی شنیده شد.
همزمان خبر رسید که ارتش اوکراین نیز «چند نفتکش روسیه» را هدف قرار داده است. این نفتکشها از جمله ناوگان در سایه روسیه معرفی شدهاند.
روسیه طی هفته گذشته تقریباً هر روز خاک اوکراین را با پهپاد و موشکهای بالستیک هدف قرار داده است. در این حملات، بیش از ۵۰ نفر جان باختهاند.
رئیسجمهور آمریکا قرار است در حاشیه اجلاس ناتو که روز سهشنبه ۱۶ تیرماه در آنکارا، پایتخت ترکیه، آغاز شد با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، دیدار و گفتوگو کند.
به نوشته رسانههای داخلی آمریکا، ترامپ سپس در تلاش برای احیای راه رسیدن به آتشبس میان دو طرف قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، گفتوگو کند.
در اولین روز از اجلاس ناتو، زلنسکی از متحدان اوکراین خواست که مهمات سامانهٔ دفاع موشکی پاتریوت را در اختیار این کشور قرار دهند، چرا که به نوشته خبرگزاری فرانسه این تنها سلاحی است که میتواند سد راه موشکهای بالستیک روسیه شود.
همزمان ارتش اوکراین تلاش کرده است هیچ یک از حملات روسیه بیپاسخ نماند.
به گفته فرمانده نیروی پهپادی اوکراین، در بیش از ۷۲ ساعت گذشته، این کشور ۲۱ کشتی روسیه را در دریای سیاه و دریای آزوف هدف قرار داده است.
اوکراین در هفتههای اخیر بیشتر تأسیسات انرژی در روسیه را هدف گرفته و به منطقه کریمه در خاک خود، که تحت کنترل روسیه است، نیز حمله کرده است.
رهبران ناتو قرار است در آنکارا بار دیگر تأکید کنند که روسیه همچنان مهمترین تهدید بلندمدت برای امنیت منطقهٔ یورو-آتلانتیک است.
اگرچه مقامهای این ائتلاف میگویند روسیه با مشکلات اقتصادی روبهرو است و اوکراین توانسته موقعیت خود را حفظ کند، مارک روته دبیرکل ناتو هشدار داده است که نزدیک به نیمی از بودجهٔ دولت روسیه اکنون صرف امور دفاعی میشود و اعضای ناتو نباید تهدید مسکو را دستکم بگیرند.